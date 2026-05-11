Óscar López lamenta "uso" del PP de la muerte de dos guardias civiles en Huelva: "Lecciones de quien recortó, poquitas"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López atiende a los medios en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha lamentado "el uso" por parte del Partido Popular (PP), que a su juicio ha realizado durante la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, de la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en la costa de Huelva mientras perseguían una narcolancha.

"Lecciones de quien recortó en las plantillas de la Guardia Civil, que es el PP, y de quien se va de excursiones raras en vacaciones como ha hecho el señor Feijóo, poquitas. Lamento que se haya querido utilizar este asunto en campaña", ha afirmado López este lunes en una atención con los medios en Jaén.

Por otro lado, el ministro ha defendido el aumento de un 20% en los recursos del Gobierno destinados a la lucha contra el narcotráfico. "Llevamos siete años duplicando las plantillas de la Guardia Civil, duplicando las convocatorias de plantillas", ha subrayado al mismo tiempo que ha trasladado un mensaje de respeto y solidaridad a las familias de los fallecidos.

"El narco es un problema muy importante que afecta no solamente a España, es un problema internacional", ha subrayado.

Preguntado por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al funeral de los dos guardias civiles el pasado sábado en Huelva, López ha asegurado que el ministro estaba en Tenerife con el dispositivo para la gestión del desembarco del MV Hondius, donde se desató una epidemia de hantavirus.

"Tienen no solamente el apoyo, la solidaridad, el respaldo del Gobierno, también el apoyo en forma de recursos, de medios y de más plantilla, que es lo que estamos haciendo con la Guardia Civil", ha reseñado López.

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico.