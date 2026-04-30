Fundación Atlantic Copper reúne a más de un centenar de personas en Huelva en el primer Alumni Generación Copper

Primer encuentro de Alumni Generación Copper. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper (FAC) ha celebrado el primer encuentro de Alumni Generación Copper, una iniciativa que ha reunido a más de un centenar de personas que, a lo largo de los años, han sido becadas por la Fundación o que han realizado prácticas en la empresa Atlantic Copper. El objetivo del encuentro ha sido crear una comunidad de talento que favorezca el intercambio de experiencias, el contacto entre generaciones y el fortalecimiento de los vínculos profesionales.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, impulsado en colaboración con la Universidad de Huelva (UHU), la Diputación Provincial de Huelva y la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo de la UHU, Alumni Generación Copper nace como un espacio de encuentro para compartir ideas, generar redes de contacto y acercar el talento universitario al entorno profesional.

De este modo, el encuentro, celebrado en la carpa blanca del bulevar central del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, ha servido para poner en marcha esta red que da continuidad a la labor que la Fundación viene desarrollando desde 2009 y que ya alcanza a más de 1.700 participantes.

En este sentido, el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, ha destacado que con esta iniciativa "se avanza en el trabajo que se viene desarrollando desde hace años en torno a la formación y el acompañamiento del talento, manteniendo el vínculo con quienes han formado parte de los programas".

Asimismo, ha subrayado que "la estrecha y constante colaboración con la Universidad de Huelva ha sido una pieza clave en este recorrido", por lo que "seguir trabajando de la mano resulta fundamental para impulsar iniciativas como esta".

"Además, queremos agradecer el apoyo de la Diputación de Huelva y de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo en la celebración de este encuentro", ha añadido.

Con este primer evento, la Fundación Atlantic Copper pone en marcha una iniciativa con vocación de continuidad y el objetivo de consolidarse como una cita anual. El propósito es que las nuevas generaciones de personas becadas o en prácticas puedan conocer de primera mano distintas trayectorias, encontrar referentes cercanos y contar con apoyo desde el inicio de su desarrollo profesional.