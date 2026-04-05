El Gobierno afirma que Huelva no recibe trenes "con peores prestaciones" y que el del accidente de Adamuz era de 2010

Archivo - Trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha señalado que los trenes de la línea Huelva-Madrid, incluyendo el accidentado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, fueron adquiridos por Renfe y se pusieron en servicio "en los años 2010 y 2011", toda vez que ha afirmado que se trata de trenes "muy versátiles dadas sus características técnicas" que "hacen que sea un material polivalente y muy valorado, capaz de alcanzar gran cantidad de destinos a lo largo de toda la geografía nacional", así como que Huelva no recibe material "con peores prestaciones".

Así lo ha indicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita del PP al Congreso de los Diputados, cuestionado por la antigüedad del tren, si fue adquirido nuevo "específicamente" para prestar servicio en la línea Huelva-Madrid o si, por el contrario, se trata de "material reasignado procedente de otros corredores".

Al respecto, el Gobierno central apunta que "el material destinado a servicios en Andalucía, en general, o en Huelva en particular, no recibe material rodante de mayor antigüedad o peores prestaciones que el de otros territorios".

Asimismo, remarca que, a lo largo de estos años, esos trenes "han prestado servicio, por igual, en todo el territorio", toda vez que señala que "no se puede hablar" de material "reasignado" o "procedente de otros corredores" en atención a la planificación de los servicios comerciales establecidos por la compañía.

Indica el Ejecutivo que Renfe utiliza criterios de compatibilidad con las infraestructuras, eficiencia en las operaciones --tanto productivas como de mantenimiento-- y comerciales, para asignar su material a los diferentes servicios a prestar y que, "partiendo de estos criterios, el reparto de material se hace de manera homogénea y análoga en todos los corredores para procurar una oferta equilibrada para la satisfacción de la demanda".

Subraya que, "por tanto, el destinado a servicios en Andalucía, en general, o en Huelva en particular, no recibe material rodante de mayor antigüedad o peores prestaciones que el de otros territorios".

De la misma manera, cuestionado por los problemas de retrasos en los trenes de la línea, el Gobierno señala que las incidencias que afectan a la puntualidad de los servicios ferroviarios "pueden deberse a distintas causas, derivadas de incidencias en la infraestructura, otros operadores privados que comparten corredor, ambientales y climatológicas aparte de otras, en las que sí concurra responsabilidad del operador pública".

A su vez, cuestionado sobre las revisiones de los trenes de esta línea, el Gobierno subraya que, por parte de Renfe, se trabaja "en todo momento garantizando la fiabilidad y la calidad de los servicios que opera en el conjunto de España", además de "la seguridad de sus viajeros y su propio personal", de forma que el conjunto de la flota de trenes es objeto de "controles exhaustivos y periódicos" conforme a los planes de mantenimiento establecidos, "de tal manera que el material esté dispuesto y pueda operar en perfecto estado en todo momento".