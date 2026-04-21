El Gobierno autoriza desmantelar instalaciones de hidrocarburos en el entorno de Doñana por "agotamiento"

Archivo - Gasoducto Doñana - JUANJO CARMONA, WWF ESPAÑA - Archivo

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ha autorizado el desmantelamiento de instalaciones de explotación de yacimientos de hidrocarburos y restauración de emplazamientos en la zona del entorno de Doñana, debido al "agotamiento técnico de diversos yacimientos".

Según indica la resolución, con fecha del 9 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado, consultada por Europa Press y adelantado por la Cadena Ser, el 25 de junio de 2025, la empresa Trinity Energy Storage, SL, promotora de las instalaciones solicita la clausura definitiva y el desmantelamiento de once instalaciones gasísticas y siete tramos de gasoductos (unos 34 kilómetros lineales) ubicados en las provincias de Huelva y Sevilla, debido al "agotamiento técnico de diversos yacimientos".

Así, el Gobierno, tras ello, realiza el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en relación con el proyecto, y evaluar si someter el proyecto a información pública.

De este modo, el proyecto tiene por objeto el desmantelamiento y posterior restauración de once instalaciones gasísticas, y la inactivación de siete tramos de gasoducto, que suman un total de aproximadamente 34 kilómetros de longitud. Estas instalaciones se extienden a lo largo de una línea de más de 43 kilómetros en dirección suroeste-noreste, entre los pozos situados en los extremos, en el término municipal de Almonte, provincia de Huelva, y el término municipal de Aznalcázar, provincia de Sevilla.

Así, según indica la resolución, el proceso de sellado contempla cortar y recuperar la tubería de producción en sus primeros 50 a 150 metros de profundidad, mientras que el resto de la tubería se deja en el pozo. A continuación, se instala una barrera primaria de cemento sobre las perforaciones de la zona productora, una barrera secundaria en una ubicación superior para cubrir el eventual fallo de la barrera primaria, y una tercera barrera superficial en la parte superior del pozo.

Todas las instalaciones de superficie asociadas con la producción y tratamiento del gas en los emplazamientos de los pozos serán desmanteladas y retiradas. Una vez desmanteladas las instalaciones, se realizarán una serie de actuaciones encaminadas a revertir los terrenos a sus dueños, de tal manera que se pueda retomar un uso natural, agrícola o ganadero en los mismos. El terreno se restituirá a su situación inicial, para lo cual se llevará a cabo la descompactación del suelo, y la revegetación con especies autóctonas adaptadas a las condiciones edáficas de la zona.

De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, el ministerio ha acordado que "no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto", ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución

OPOSICIÓN AL ALMACENAMIENTO DE GAS

En marzo de 2025 se sometía a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la iniciativa 'Sondeo Marismas-3NE', asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado 'Marismas', en Almonte.

Asimismo, el anuncio detallaba que la empresa Trinity Almacenamientos Andalucía, S.A., "único titular y operador del almacenamiento subterráneo de gas natural 'Marismas'", solicitaron a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorización para la perforación del sondeo 'Marismas-3NE', actuación que forma parte del proyecto denominado 'Marismas Occidental'.

Este sondeo sería, continúa el anuncio, "un sustituto del sondeo 'Marismas-3', actualmente inoperativo y en abandono temporal, permitiendo de nuevo, la inyección y extracción de gas natural, incluido el gas colchón, en la estructura geológica 'Marismas 3'". Este proyecto generó respuestas contrarias por parte de organizaciones ecologistas, sociales, partidos políticos, el Ayuntamiento de Almonte e incluso de la propia Junta de Andalucía y la dirección del parque.

De hecho, fue sometido a debate en Pleno del Consejo de Participación de Doñana en que solicita que el Gobierno central comunicara a la Comisión Europea el procedimiento de solicitud de autorización del sondeo Marismas-3NE", cuya evaluación ambiental que amparó el proyecto inicial de almacenamiento de gas data del año 2010, a fin de "reforzar la transparencia y el cumplimiento con la normativa comunitaria en materia ambiental".