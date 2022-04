Los hosteleros de Huelva esperan poder cumplir la expectativas tras los primeros días de Semana Santa

HUELVA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante de la Asociación de Bares y Cafeterías de Huelva, (Bareca), Antonio Torres, ha manifestado este martes que el tiempo "ha vuelto a jugar una mala pasada", después de que "los días anteriores prometían datos de recuperación", por lo que, a su juicio, "estas dos jornadas están arruinando las cuentas de resultado de algunos compañeros".

"No obstante, somos optimistas, ya que los datos de ocupación que se manejan, prometen estar en números, no iguales pero sí mostrando cierta recuperación, que nos remontan 2019", ha subrayado Torres en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, el representante de Bareca ha señalado que las actividades de este fin de semana "ha provocado un movimiento muy importante", y que con el buen tiempo se prevé que en la que la zona Costa y la Sierra tengan un pico de recuperación bastante bueno".

Además, Torres ha destacado que el cliente "está saliendo y mostrando gran empatía con el sector", pero es "una alegría comedida, ya que ha alertado de que "hay que ser prudentes por el índice de inflación que se encuentra bastante alto", ello sumado a "una factura de la luz histórica, que esté provocado que haya compañeros que estén pagando más de luz que de alquiler".

"Tenemos costes desorbitados, tanto es así, que una botella de 25 litros de aceite que antes nos costaba 42 euros, ahora se está pagando a 86 euros. Y todos estos costes modifican toda la estructura y no se están aplicando al cliente final, por lo que al final será la cuenta de resultados la que determine la temporada de Semana Santa", ha subrayado Torres.

En la misma línea, se ha pronunciado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, Antonio Ramón Macías, quien ha asegurado que "esperan poder cumplir las expectativas" de Semana Santa tras comprobar cómo se ha comportado la demanda durante estos primeros días, aunque "no hay que lanzar las campanas al vuelo aún".

Así, Macías ha manifestado que, a excepción de la jornada de este lunes debido a las lluvias y a la de este martes, el "resto de jornadas la afluencia de público ha sido muy buena".

Asimismo, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros ha reconocido que, "aunque se sabía que la gente iba a salir a las calles después de tanto tiempo", no se esperaba "tan buena reacción", ya que en Navidad "que se aguardaba con gran ilusión, no hubo tanta demanda como la deseada, debido a la aparición de la variante ómicron, y no se cumplieron los objetivos".

De este modo, Macías ha recordado que aún quedan "los días más importantes y en los que crecerá aún más la demanda, además de que el tiempo acompañará, por lo que el sector espera se cumplan las expectativas".

"Llevábamos dos años esperando esta normalidad, no podemos lanzar las campanas al vuelo aún, pero estos días van a ser un pequeño empujón para que el sector siga adelante y con esperanzas de un año normal, además de que va a ser también bueno para la economía, el empleo y para toda la provincia", ha subrayado Macías.