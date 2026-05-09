Huelva acompaña a la Guardia Civil en la despedida a los agentes fallecidos en persecución de una narcolancha

Funeral en Huelva de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio este viernes mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses. - María José López - Europa Press

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de onubenses se han unido este sábado al dolor y el luto de la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes este viernes al producirse una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Así, además de las autoridades y numerosos representantes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han sido muchos los ciudadanos que han querido acudir a la Iglesia de la Concepción de la capital para despedir a los fallecidos en acto de servicio.

Antes de la misa funeral, celebrada a las 12,00 horas, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, hasta la capilla ardiente, que se ha dispuesto en la Comandancia de Huelva, se han desplazado numerosas autoridades que han querido transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a los miembros del Instituto Armado en Huelva, en un ambiente de absoluto respeto y duelo.

Allí, también han estado presentes miembros de la Policía Nacional, de la Armada, de la Policía Portuaria, Bomberos de Huelva e incluso miembros de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal con la que la Guardia Civil mantienen una estrecha colaboración en su lucha contra el narcotráfico en la zona del río Guadalquivir, que separa la provincia de Huelva del Algarve portugués, entre otros cuerpos.

Así, además de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo --que se encontraban en Huelva acompañando a las familias desde este viernes--, han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Asimismo, han acudido a la despedida de estos agentes y a arropar a sus familiares el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a varios de los delegados; así como la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por varios de sus concejales; el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y la diputada Bella Verano.

Pos su parte, también han acudido la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, la viceportavoz del PSOE-A, María Márquez, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, el secretario general del PSOE de la capital, Enrique Gaviño, y el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, entre otros miembros del PSOE onubense.

Tras su paso por la capilla ardiente, tanto familiares como compañeros de la Guardia Civil, autoridades y los miembros que representaban a otros cuerpos, se desplazaron a la Iglesia de la Concepción de Huelva donde, en un ambiente de absoluto respeto, dolor y silencio --solo roto por los aplausos ciudadanos a la llegada de los dos agentes--, y acompañados de cientos de onubenses, han esperado la llegada de los féretros que, cubiertos por la bandera española y portados por varios compañeros de la Benemérita, han realizado el recorrido hasta la iglesia con el Himno nacional hasta el interior.

En su homilía, el obispo de Huelva ha señalado que hoy "nos duele la muerte de estos dos guardias civiles, Germán y Jerónimo, arrancados de la vida cumpliendo con su deber, mientras servían a la sociedad, mientras protegían a tantas familias de una amenaza que destruye vidas y pueblos enteros". "Hoy lloran sus familias y sus compañeros. Y con ellos también se conmueve una sociedad que, demasiadas veces, se acostumbra a noticias terribles sobre el comercio criminal de la droga y su incursión en nuestra tierra, sin detenerse a pensar en el coste humano que conlleva".

Gómez Sierra ha destacado que "decir que sus obras los acompañan es afirmar que una vida entregada por los demás no desaparece" ya que "el bien realizado permanece: en las personas protegidas, en las familias servidas, en la paz custodiada y, sobre todo, ante Dios". "Queridas familias de Germán y Jerónimo, quisiera deciros, con enorme respeto y cariño, que os acompañamos en vuestro inmenso dolor. Hay ausencias que nadie puede llenar y heridas que tardarán mucho en cicatrizar".

"Y a vosotros, sus compañeros, Guardias Civiles: gracias. Gracias por vuestro servicio muchas veces abnegado, incomprendido y arriesgado. Gracias porque seguís saliendo cada día sabiendo que vuestra misión puede costar muy cara. España necesita hombres y mujeres que no se rindan ante el miedo, ante la violencia o ante el dinero fácil del crimen.

El obispo ha destacado que "en estos servidores públicos, Germán y Jerónimo, podemos reconocer una expresión concreta del amor que protege, sirve y se sacrifica por la seguridad de otros. Estos hombres salieron ayer para proteger la vida de otros. Han entregado su vida haciendo el bien, defendiendo a los demás, sembrando justicia y servicio".

"LA DROGA NO ES UN NEGOCIO INOCENTE"

En su homilía, el obispo también ha querido hacer hincapié en que "la droga no es un negocio inocente" ya que "detrás del narcotráfico hay muerte, corrupción, familias destrozadas, jóvenes perdidos, violencia y desprecio por la vida humana". "El dinero de la droga parece fácil incluso admisible, pero siempre está manchado de lágrimas y sangre".

"Y sería una grave irresponsabilidad mirar hacia otro lado. Quizás toda la sociedad tendríamos que reaccionar con menos silencio y mucha más intolerancia ante este negocio de muerte, que encuentra colaboradores en nuestros pueblos y ciudad, habidos de dinero fácil", ha remarcado Gómez Sierra.

Finalmente, ha lamentado que la provincia de Huelva "se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada de la droga al mercado nacional y europeo" y que "el narcotráfico está sostenido por una delincuencia organizada, y cada vez más poderosa y violenta", de forma que "la lucha contra esta plaga corresponde a las fuerzas de seguridad, a las que el Estado tiene la obligación de dotar de todos los medios necesarios y proporcionados para hacer frente a esta poderosa y tecnificada red criminal de la droga".

"También, es una tarea de todos. No podemos resignarnos ante este fenómeno, que pervierte a nuestros jóvenes y familias, y corrompe nuestra convivencia. Cada alijo interceptado, cada red desmantelada, cada noche de vigilancia en el mar o en las carreteras, no es solo una operación policial: es una defensa de la dignidad humana, por cuya causa Germán y Jerónimo han entregado su vida", ha señalado en sus exequias.