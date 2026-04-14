Huelva celebra el Día del Libro con una jornada inspirada en el universo de 'Alicia en el País de las Maravillas'

Archivo - La escritora Azahara Palomeque. - PILAR MAYORGA - Archivo

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huelva conmemorará el Día Internacional del Libro con diferentes iniciativas a lo largo de la semana entre la destaca una propuesta cultural de amplio alcance que transformará los Jardines de la Casa Colón en un espacio literario y de fantasía para fomentar la lectura entre todos los públicos.

De este modo, inspirado en 'Alicia en el País de las Maravillas', en el evento, que tendrá lugar el próximo martes 21 de abril, se podrán visitar algunos de los escenarios más conocidos del famoso libro, ha indicado el Ayuntamiento de la capital en una nota.

Así, la recreación del universo ideado por Lewis Carroll funcionará como eje vertebrador de una jornada que busca "reivindicar el valor de lo presencial" frente a unos hábitos culturales "cada vez más condicionados por lo digital".

En este sentido, la iniciativa propone recuperar el encuentro directo entre ciudadanía, creadores y cultura, apostando por "una experiencia sensorial que conecta con la memoria, la imaginación y el disfrute colectivo del espacio público".

Desde las 19,00 hasta las 22,00 horas, los Jardines de la Casa Colón permanecerán abiertos al público como un "gran escenario" tematizado en el que los asistentes "podrán disfrutar de los distintos elementos escenográficos inspirados en el imaginario de Alicia". Además, a partir de las 20,30 horas, la iluminación nocturna transformará el espacio en un entorno aún más evocador. La ambientación se verá reforzada por la intervención del grupo de teatro de calle Saltimpunqui, encargado de aportar música, animación y acciones escénicas que para generar "una atmósfera envolvente".

De forma paralela, el Palacio de Congresos acogerá a las 19,30 horas el encuentro literario 'Conversatio', en el que participarán tres autores más destacados del panorama literario español, Sergio del Molino, Azahara Palomeque y Jesús Carrasco, que dialogarán sobre la creación literaria desde provincias y sobre el impacto transformador de la lectura en la sociedad actual.

La conversación estará moderada por la periodista de Canal Sur Mariló Seco, encargada de conducir un diálogo que se enmarca en un contexto literario donde obras como 'La España vacía', 'Pueblo blanco y azul' o 'Intemperie' han contribuido a "revalorizar los espacios rurales y las provincias como escenarios de producción cultural".

La organización ha previsto además un servicio de guarda y cuidado para menores, con el objetivo de facilitar la asistencia al encuentro literario, especialmente a quienes acudan en familia, siendo necesaria la reserva previa para hacer uso de este recurso en este. Tanto la visita a los jardines como la asistencia a "Conversatio" serán de acceso libre hasta completar aforo.

El evento, diseñado y producido por Zoótropo-La cultura sin límites, con el apoyo del Ayuntamietno, cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de ámbitos como el marketing, la publicidad, el periodismo, la escenografía, la arquitectura, la museografía o el audiovisual, todos ellos liderados por Gele Fernández Montaño, creadora y productora de WofestHuelva.

Además, de esta actividad, el mismo día 23 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro, en horario de 10 a 11 horas, en la Biblioteca Municipal Antonio Machado y en la Biblioteca Almudena Grandes se ofrecerán cuentacuentos a cargo de la narradora Carmen Sara Floriano y del animador cultural Les Buffons du Roi, respectivamente.

Con estas propuestas, Huelva se suma a la conmemoración internacional promovida por la Unesco cada 23 de abril, fecha simbólica para la literatura universal, apostando por un formato que "convierte el espacio público en un lugar de convivencia cultural, accesible y abierto a toda la ciudadanía". Todos los eventos son gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo.