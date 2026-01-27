Huelva contará con dispositivo especial de movilidad para la misa funeral del jueves por las víctimas del accidente

El portavoz del Equipo de Gobierno y primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha diseñado un dispositivo especial de movilidad con motivo del funeral en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz. Un acto organizado por el Obispado en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, que se celebrará el próximo jueves, a las 18,00 horas, en el Palacio de Deportes Carolina Marín, y que contará con la asistencia de los Reyes de España, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El funeral religioso, según ha explicado el portavoz del Equipo de Gobierno y primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, será abierto al público, "con el objetivo de que todos los onubenses que lo deseen puedan acompañar a las familias en un acto de recogimiento y respeto", ha indicado el Consistorio en una nota.

Por ello, desde el primer momento, "el Ayuntamiento viene trabajando de manera coordinada con el Obispado y la Diputación Provincial, poniéndose a disposición de las familias y defendiendo que el protagonismo del acto recaiga exclusivamente en ellas".

En este sentido, Arias ha subrayado que "este funeral responde al sentir mayoritario de la ciudad, que reclamaba un acto religioso y abierto a la ciudadanía", y ha destacado que ha sido posible "gracias a la sensibilidad mostradas tanto por el Obispado como por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que han entendido desde el primer momento la voluntad de Huelva y el respeto que merecen las familias".

Con el fin de facilitar la asistencia y reducir el tráfico en el entorno del Palacio de Deportes, el Consistorio ha activado un dispositivo especial gratuito de transporte público a través de Emtusa. Este servicio funcionará desde las 15,45 horas hasta el inicio del funeral y también a su finalización, garantizando tanto la ida como el regreso de los asistentes.

El dispositivo contempla la puesta en marcha de tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad. En concreto, se habilitarán los itinerarios Zafra-Colonias-Barriada del Carmen-Orden-Santa Marta-Palacio de Deportes, Zafra-Isla Chica-Palacio de Deportes y Zafra-Zona Centro-Avenida de Andalucía-Palacio de Deportes. Al término del acto, se activarán los recorridos de vuelta desde el Palacio de Deportes hacia Zafra, pasando por las mismas zonas.

Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público para acudir al funeral, con el objetivo de garantizar una movilidad fluida, segura y ordenada en una jornada de especial afluencia.