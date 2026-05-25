El incendio de Almonte (Huelva) afecta ya a 250 hectáreas y moviliza más de 120 efectivos y once medios aéreos

Vista aérea del incendio en el paraje Corral de Félix, en Almonte (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo a las 18,00 horas en el paraje Corral de Félix, en Almonte (Huelva), ha afectado ya a unas 250 hectáreas. En el dispositivo de extinción trabajan actualmente once medios aéreos y más de 120 efectivos terrestres, que continúan desarrollando las labores de control y extinción. Los medios aéreos se retirarán al caer la noche debido a la pérdida de visibilidad para las maniobras de vuelo.

Así lo han informado la Guardia Civil y fuentes del dispositivo del Plan Infoca a Europa Press. En la zona permanecen desplegados más de un centenar de profesionales, mientras se registran vientos de levante de hasta 25 kilómetros por hora. Además, desde el Infoca han apuntado que el fuego se ha perimetrado y no avanza pero continúa ardiendo la superficie confinada, sin potencial de salida.

Los medios aéreos desplegados actualmente en la zona son tres helicópteros pesados, uno de ellos perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, así como tres semipesados, cuatro aviones de extinción (dos de carga en tierra y dos anfibios) y un equipo de coordinación. En total, once medios aéreos movilizados y más 120 profesionales. También se han movilizado ocho autobombas y cuatro tractores con grada.

En el ámbito técnico y de apoyo intervienen la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Respecto a la intencionalidad del fuego, Antonio Sanz ha reiterado "la sospecha respecto a esa posibilidad". "La zona, el día, la hora y varios incendios en la misma zona es bastante llamativo, sospechoso y realmente todo parece indicar que pudiera tratarse de un incendio que tuviera un origen intencional", ha recalcado.