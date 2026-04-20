Un incendio en Punta Umbría calcina doce coches y eleva a tres los fuegos registrados este lunes en Huelva

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. Imagen de archivo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio se ha declarado en la provincia de Huelva, concretamente en un taller de chapa y pintura de la localidad de Punta Umbría, donde han ardido un total de doce coches en el interior de las instalaciones. Este es el tercer incendio registrado durante la jornada de este lunes, tras el originado en una antigua escombrera de Almonte, que continúa activo, y otro en un pinar situado en una finca de la zona de El Donate, en Gibraleón.

Según han informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Huelva a Europa Press, en el lugar trabajan un total de diez bomberos con siete vehículos procedentes de los parques de Punta Umbría, Ayamonte y San Juan del Puerto, para sofocar las llamas de este incendio, declarado a las 20,48 horas de este lunes.

Por otro lado, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con la Policía Local de Almonte y miembros del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), continúan trabajando en el incendio declarado durante la tarde de este lunes en una antigua escombrera del municipio, donde se acumulaban plásticos.

Así, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso ha entrado a las 15,35 horas y que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se han desplazado doce bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones.

En este sentido, Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos de Huelva, ha explicado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que se trata de un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo" y que puede suponer "riesgo alguno para una superficie de pinar".

Asimismo, cerca del incendio hay una vivienda, por lo que el Consorcio tienen habilitado un vehículo "en previsión de que pudiera haber alguna afectación".

Por su parte, desde el Plan Infoca mantienen activo en la zona un vehículo autobomba. Durante la tarde han llegado a desplegar dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones de Brica, un agente de Medio Ambiente, un camión autobomba y un helicóptero pesado. Asimismo, han señalado que se trata de un área con una planta de reciclaje rodeada de vegetación, por lo que los esfuerzos se centran en evitar que las llamas se propaguen a la masa forestal.

De otro lado, la Policía Local de Almonte ha señalado que se trata del paraje Montehigo, en una zona "con acopio de materiales plásticos", lo que está generando "humo potencialmente tóxico". Así, han explicado que los servicios de emergencia trabajan en estos momentos en su control y extinción y que, aunque el origen del incendio se encuentra en investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".

Por otro lado, Frigolet ha señalado que también este lunes se ha declarado un incendio de pinar dentro de una finca de la zona El Donate de Gibraleón. En el mismo han trabajado dos dotaciones de bomberos de los parques de Punta Umbría y Alosno, con un total de seis bomberos y cuatro vehículos de extinción.