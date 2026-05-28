El Infoca da por extinguido el incendio agrícola y forestal en el paraje La Pañuela de Almonte (Huelva)

Incendio en el paraje La Pañuela de Almonte. - PLAN INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido el incendio declarado este jueves a las 13,41 horas en el paraje La Pañuela de Almonte (Huelva) y que afectaba una zona agrícola y forestal.

Según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego se ha dado por extinguido en la tarde-noche de este jueves. Durante la jornada se han llegado a desplazar dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado para luchar contra el fuego.

Por su parte, desde el Consorcio de Bomberos de Huelva han informado de que el incendio comenzó siendo forestal y pasó a zona agrícola, por lo que los bomberos del Parque de Almonte han extinguido en fuego en la zona agrícola y han colaborado en la estabilización de zona forestal, donde por último solo ha trabajado el Infoca.

De la misma manera, ha apuntado que las viviendas cercanas al fuego no se han visto afectadas y que a nivel material solo han sufrido afecciones unos bidones de agua y una caseta de alpaca de paja.

Desde el Consorcio de Bomberos de Huelva han colaborado con el desplazamiento de efectivos del Parque de Almonte, con dos vehículos una Bomba Rural Pesada (BRP) y una Bomba Rural Forestal (BRF).

Este fuego se produce cinco días después del inicio del incendio en el paraje Rincón del Membrillo, también en el término municipal de Almonte, dentro del Parque Nacional de Doñana, que se encuentra controlado desde las 22,15 horas del miércoles.