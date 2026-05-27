El Infoca da por extinguido el incendio del paraje El Pilonar de Lucena (Huelva)

Archivo - Bomberos forestales del Plan Infoca en una imagen de archivo. - PLAN INFOCA - Archivo

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha dado por extinguido el incendio declarado poco antes de las 14,00 horas de este miércoles en la zona de El Pilonar, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), y que ha afectado a unas 1,7 hectáreas de pasto y matorral.

Según ha informado el dispositivo andaluz a través de su perfil oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press, el fuego ha quedado completamente extinguido sobre las 20,00 horas de la misma jornada.

El incendio se originó en una zona dedicada al cultivo de frutos rojos colindante con terreno forestal. En un primer momento, las llamas afectaron a los plásticos de una finca agrícola, así como a monte bajo y pinos de la zona.

Hasta la zona se han llegado ha desplazar dos aviones de carga en tierra, un camión autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente medioambiental.

Por su parte, desde el Consorcio Provincial han estado trabajando tres camiones y cinco bomberos, pero los efectivos se retiraron sobre las 16,00 horas, mientras se mantenían en la zona los del Infoca.

Se da la circunstancia que justo hace un año esta zona ya fue afectada por dos incendios. Así, el 29 de mayo se declaraba un incendio que afectaba a cinco chabolas de un asentamiento, pero hora después, se declaraba un segundo incendio en la zona, aunque este solo afectó a masa forestal.