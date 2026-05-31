El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en Gibraleón (Huelva)

Imagen aérea del incendio declarado en Gibraleón (Huelva). - PLAN INFOCA

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo, 31 de mayo, un incendio activo en el término municipal de Gibraleón (Huelva), del cual los efectivos están trabajando en su extinción.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado sobre las 14,29 horas de esta tarde, en una zona de marismas próxima al río Odiel. Hasta dicha ubicación, el Infoca ha desplegado un dispositivo compuesto por un total de seis efectivos tanto terrestres como por aire.

El equipo de extinción para este incendio forestal está compuesto por dos grupos de bomberos forestales; un técnico de operaciones; dos vehículos autobombas, un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra.

Por otro lado, Infoca ha explicado en declaraciones a esta agencia que en dicha ubicación no hay presencia de viviendas, pero si de que se trata de una zona con una vegetación "muy densa y húmeda" por encontrarse cerca de las marismas, motivo que complicaría los trabajos de extinción del fuego.