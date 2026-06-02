Infoca trabaja desde la madrugada en Marismas del Burro (Huelva) por una reproducción del fuego del domingo

Imagen del incendio desde Huelva capital. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde la madrugada para apagar una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las la Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel.

Según han indicado desde el Plan Infoca, en la zona trabajan en estos momentos dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales y un vehículo autobomba, así como por aire trabajan desde la mañana de este miércoles dos anfibios ligeros.

El fuego ha generado una capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado. Desde el Plan Infoca han señalado que se trata de una reproducción del incendio declarado el pasado domingo y el mismo se encuentra confinado al tratarse de zona de marismas. Asimismo, han señalado que, precisamente por el terreno, tiene un acceso difícil.

El incendio fue declarado el pasado domingo a las 13,13 horas y quedó extinguido a las 23,30 horas. En las tareas de extinción el Infoca desplegó un dispositivo compuesto por seis efectivos tanto terrestres como por aire, en concreto, dos vehículos autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado.