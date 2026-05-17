Isla Cristina y Ayamonte (Huelva) marcan este lunes el inicio del camino al Rocío de las hermandades de la provincia

Archivo - Salida de la Hermandad del Rocío de Ayamonte (Huelva) hacia El Rocío. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE - Archivo

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las hermandades filiales de Ayamonte e Isla Cristina serán las primeras de la provincia de Huelva en iniciar su camino hasta la aldea de El Rocío, con su salida este lunes desde sus respectivos municipios. La llegada de las mismas está prevista para el próximo jueves, un día después que lo haga la Hermandad Matriz de Almonte.

De esta forma, las hermandades onubenses comienzan este lunes su peregrinar hacia la aldea almonteña con motivo de la Romería del Rocío. Concretamente, Isla Cristina, a las 08,00 horas celebrará su tradicional misa de romeros en la plaza de San Francisco. A su término, partirán rumbo a las arenas, aunque antes recorrerán las principales calles y monumentos de la ciudad como despedida y para que los isleños deseen a los romeros el mejor de los caminos.

Por otro lado, la Hermandad de Ayamonte, celebra la misa de Romeros en la parroquia de las Angustias, a las 09,00 horas de este lunes. Una vez finalizada, emprenderán el camino para encontrarse un año más con la Blanca Paloma. No obstante, el Ayuntamiento del municipio, como hiciera el año pasado, y "debido a su éxito", ha preparado un desayuno para todos los vecinos a las puertas del Consistorio".

Ambas hermandades llegarán el jueves, 21 de mayo, aunque no será hasta el sábado, 23 de mayo, cuando se presenten ante la Virgen del Rocío.

A estas hermandades le siguen este martes 19 la de Punta Umbría, que iniciará su camino a la aldea almonteña y cuya entrada en la misma la realizará en la tarde del jueves y la presentación ante la Virgen será el sábado.

En la misma jornada del martes, por segunda vez, saldrá hacia la aldea la Hermandad de Valverde del Camino, que ya el año pasado amplió en una jornada su itinerario para hacer un camino "más llevadero" para los rocieros andevaleños. Así, el martes 3 iniciará su camino y esta primera jornada realizará la pernocta en la Peñuela. El segundo día, realizarán la pernocta en Pino Cáceres-Pino Portugueses, para alcalzar la aldea el jueves.

Por su parte, la Hermandad Matriz saldrá el miércoles en dirección a la aldea tras la Misa de Romeros, que comienza a las 10,00 horas, en el Alto del Molinillo, del Chaparral. A continuación, la hermandad saldrá procesionalmente y recorrerá varias calles de Almonte, para abandonar el núcleo por el camino de Los Llanos y dirigirse al santuario, y tras un día de camino, al atardecer llegarán hasta las plantas de la Virgen para recibir al resto de hermandades filiales.

En esta misma jornada de miércoles saldrán también Cartaya, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros, que finalizarán el camino al día siguiente, salvo Cartaya que llegará el viernes para su presentación en el mismo día.

Asimismo, también lo hará la Hermandad de Emigrantes de Huelva, que, tras la Misa de Romero, iniciará su peregrinar. De este modo, sobre las 16,30 horas se llegará a la suelta en el Picacho, la zona de sesteo de la hermandad. A la pernocta, que se realiza en Tres Rayas, se llegará a las 21,00 horas. Finalmente, llegará a El Rocío el jueves al caer la tarde y el sábado hará su presentación ante la Virgen.

El jueves 5 comenzará su camino Huelva, una de las más multitudinarias de todas las filiales, tanto de rocieros como de animales. Por lo tanto, por la mañana tempradno tendrá lugar la Misa de Romeros y una hora más tarde está prevista la salida de la capilla. A las 16,00 horas se espera la llegada a las Posadillas, para realizar la parada de sesteo, pero antes la hermandad realizará diferentes paradas por la ciudad como la tradicional despedida en la Comandancia de Marina. La llegada a La Matilla, donde la hermandad realiza la pernocta, será sobre las 20,00 horas.

Por su parte, el viernes, la hermandad realizará el tradicional sesteo en Gato para alcanzar el barrio de las Gallinas de El Rocío sobre las 21,00 horas. Su presentación ante la Blanca Paloma será el sábado.

Asimismo, esta misma jornada de jueves partirán Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, La Palma del Condado, Niebla, Rociana del Condado, y Villarrasa, cuya entrada en la aldea almonteña está prevista en el mismo día; y Chucena, Manzanilla, Moguer, Paterna del Campo y Villalba del Alcor, que llegarán al día siguiente a la aldea.

ACTOS DE LA ROMERÍA

Será el viernes, 22 de mayo, a las 18,00 horas, cuando comience la romería con la primera jornada de recepción de las hermandades filiales, que se inician con las de menor antigüedad, iniciando Torremolinos y finalizando el día con Mairena del Alcor.

Así, el sábado 23, al mediodía, ante la Puerta Mayor del Santuario, tiene lugar la continuación de la presentación de hermandades, por orden de antigüedad, iniciando Villamanrique de la Condesa y finalizando Valencia. Por otro lado, a medianoche, se celebra el rosario procesional, llamado de Almonte, por el itinerario tradicional.

Por otra parte, el 24 de mayo, a las 10,00 horas, en el Paseo Marismeño, frente al Santuario, tendrá lugar la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y en la que estarán presentes todas las hermandades filiales con sus simpecados. A las 20,00 horas, tendrá lugar la Misa de Tamborileros, Carreteros y Coheteros.

Por otro lado, a medianoche, desde la plaza de Doñana, saldrá el Santo Rosario, presidido por la Hermandad Matriz, y en la que participarán todas las Hermandades Filiales con sus Simpecados e Insignias, procesionando por las calles de la aldea. A su terminación, se realizará la Salve Solemne, con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha.

Ya en la madrugada del 25 de mayo, sin hora establecida, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea, a hombros de los almonteños, que recorrerá el itinerario tradicional. A la entrada de la Virgen, se realizará la Salve Popular de Despedida.