IU impulsa diversas actividades en la provincia de Huelva con motivo del Día de la República

Bandera de la República. - IZQUIERDA UNIDA

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas locales de Izquierda Unida (IU) en la provincia de Huelva conmemorarán el Día de la República con una programación de actos que se desarrollarán en distintos municipios y que combinarán "homenaje, memoria democrática y reflexión política".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, los actos arrancarán en Trigueros este domingo, 12 de abril, donde la agrupación local inaugurará un monolito en el cementerio municipal en recuerdo de las personas asesinadas tras el golpe militar de 1936 por defender el Gobierno legítimo de la II República. El acto, previsto a las 12,00 horas, rendirá homenaje a quienes yacen en la fosa común del municipio y servirá como reconocimiento público a su memoria y compromiso democrático.

Ya el 14 de abril, Día de la República, las actividades continuarán en La Zarza-Perrunal, a partir de las 18,30 horas en la Plazoleta del Minero. El programa incluye la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y la conferencia 'La II República en nuestro municipio', a cargo del historiador local Francisco Manuel Núñez. El acto contará además con ambientación musical a cargo de Juan Motero.

A la misma hora, en Aljaraque, la agrupación local llevará a cabo un homenaje en el cementerio municipal, donde depositará un ramo de flores en el monolito dedicado a las víctimas de la represión, acompañado de un minuto de silencio en su memoria.

Por su parte, en Zalamea la Real, la programación se iniciará a las 19,00 horas en el cementerio municipal con un homenaje a militantes y represaliados, recordando tanto a quienes defendieron los valores republicanos como a quienes sufrieron la represión durante la Guerra Civil y la dictadura.

Posteriormente, a las 20,00 horas, el Hall del Teatro Ruiz Tatay acogerá la conferencia 'Historia y Memoria de la Segunda República Española. Aproximación a la Zalamea republicana', impartida por el historiador José Manuel Vázquez Lazo, tras la que se abrirá un coloquio con las personas asistentes.

Desde IU han valorado que estas actividades "no son un ejercicio de nostalgia, sino una reivindicación de los valores democráticos, sociales y de participación ciudadana que impulsó la Segunda República", al tiempo de incidir en que este periodo histórico sigue siendo "un referente" en la lucha por los derechos y las libertades.

En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en políticas de memoria democrática, justicia y reparación, al tiempo que sitúa la conmemoración del 14 de abril como una "fecha clave" para "reivindicar un modelo de Estado más justo, igualitario y participativo".

En suma, IU ha reafirmado su compromiso con la memoria histórica y con el horizonte de una futura Tercera República, entendida como "un proyecto de profundización democrática y ampliación de derechos para la mayoría social".