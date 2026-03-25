La Junta achaca el retraso del puente entre Sanlúcar y Alcoutim a "un fallo procedimental" del Gobierno

Archivo - El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha afirmado este miércoles que el retraso que acumula el proyecto del Puente Internacional entre Sanlúcar de Guadiana (España) y Alcoutim (Portugal) "es responsabilidad de la tramitación deficiente llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)" y "al hecho de que no hayan consultado a los órganos competentes en materia de infraestructuras y patrimonio, entre otros".

Así lo ha indicado Correa en una nota, respecto a las declaraciones la pasada semana del parlamentario socialista Mario Jiménez, en el que afirmaba que la ralentización se debía a "la incorporación de nuevos requisitos en la tramitación ambiental exigidos por la Junta de Andalucía elevando de forma innecesaria las exigencias ambientales lo que implica un procedimiento administrativo más complejo y, por tanto, más largo en el tiempo, contradiciendo, además, un informe del Ministerio de Transportes en el que se asegura que el bloqueo del proyecto no deriva de la Junta de Andalucía".

"Demuestra con estas declaraciones que desconoce las exigencias legales que poseen este tipo de proyectos y que, a pesar de lo expresado en los medios de comunicación, el Ministerio no ha hecho correctamente los deberes. Esta dejación ha provocado que este proyecto estratégico no haya recibido hasta ahora el impulso necesario ya que se han obviado muchos otros aspectos como la protección cultural o la afectación para movilidad en ambas orillas del río", ha dicho el responsable autonómico.

Así, ha señalado que a finales del 2025 la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Sostenibilidad "indicó en un oficio que, según el artículo 50 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y en consonancia con el Protocolo de Actuación entre España y Portugal de evaluaciones ambientales y proyectos con efectos transfronterizos, es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la autoridad ambiental competente para realizar la evaluación en la parte afectada en el Estado español y que corresponde a esta entidad gubernativa la realización de las consultas pertinentes a las administraciones públicas afectadas".

Apunta que el Servicio de Espacios Naturales de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha "comprobado" que las actuaciones del proyecto "interceptan dos áreas" pertenecientes de la Red Natura 2000 española --la ZEC río Guadiana y ribera del Chanza y la ZEC Andévalo Occidental--, y otra correspondiente a la Red Natura 2000 portuguesa, concretamente la ZEC do río Guadiana, "aunque concluye que no es previsible que las actuaciones descritas puedan suponer una afección significativa".

No obstante, ha manifestado que la Administración autonómica señaló en su escrito "que es deber del Ministerio consultar, no sólo al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también a los órganos competentes en otras materias afectadas como patrimonio cultural, aguas, salud, fomento, transporte, costas y Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por eso, el escrito remitido por la Junta al Ministerio concluía que no se consideraban correctamente cumplimentados los trámites necesarios".

DATOS DEL PROYECTO

El futuro puente internacional sobre el río Guadiana es una reivindicación "histórica" que ha recibido "en varias ocasiones" el "apoyo" y "compromiso" de la Junta de Andalucía al avance de las obras del puente, incluidas por el Gobierno luso en el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) del país vecino. Dicha infraestructura se situará a unos 800 metros del norte de la localidad de Alcoutim en el lado portugués y a unos 600 metros al norte del pueblo de Sanlúcar de Guadiana en el lado español, en un tramo donde el río tiene una línea aproximadamente recta.

Incluirá una zona inferior dedicada al paso de viandantes y bicicletas que contará con sistemas de rampas y escaleras para garantizar su uso, además de servir de mirador al río Guadiana.

El proyecto del Puente Internacional tiene como objetivo "contribuir al desarrollo del territorio y a la mejora de la accesibilidad y calidad de vida de su población garantizando su conexión directa entre la red de carreteras españolas y portuguesas".

Además, gracias a su ubicación, cerca de la frontera de la región del Algarve con la región del Alentejo, "puede asumir un papel importante en la aproximación y el enriquecimiento cultural, social, económico y turístico de las tres regiones: Alentejo, Algarve y Andalucía", indica la Junta de Andalucía.

De esta forma, se contribuye a alcanzar los objetivos de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo (ECDT), aprobada en la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa (2020). Dicha estrategia es un plan conjunto para impulsar el desarrollo socioeconómico en la zona fronteriza, enfocándose en "la cohesión, la sostenibilidad, la digitalización" y la "lucha contra la despoblación" que "busca mejorar la conectividad, fomentar el empleo y coordinar políticas".