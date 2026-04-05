La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva pone en marcha una campaña de difusión del Sistema Arbitral

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva pone en marcha una campaña de difusión del Sistema Arbitral a nivel provincial.
La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva pone en marcha una campaña de difusión del Sistema Arbitral a nivel provincial. - DIPUTACIÓN HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 5 abril 2026 11:29
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HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva va a poner en marcha a partir de este mes de abril una campaña de difusión del Sistema Arbitral en la provincia con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía y al tejido empresarial local sobre el funcionamiento, ventajas y procedimiento del Sistema Arbitral de Consumo, promoviendo su utilización como vía alternativa de resolución de conflictos.

Según ha detallado la Diputación Provincial en una nota, la campaña tiene carácter presencial e itinerante en los municipios de la provincia. El Sistema Arbitral de Consumo constituye un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas, caracterizado por su "gratuidad, agilidad y eficacia jurídica".

Pese a sus ventajas, es un sistema "poco conocido" por parte de la ciudadanía, especialmente en municipios de menor tamaño y en el ámbito rural de la provincia de Huelva. Con el fin de garantizar el acceso equitativo a la información en materia de consumo y reforzar la protección de los derechos de los consumidores, la campaña, que se realizará durante los meses de abril a diciembre, llegará a todos los municipios de la provincia de Huelva que lo soliciten.

Por tanto, las actuaciones se llevarán a cabo de forma progresiva y coordinada con los ayuntamientos, atendiendo criterios de equilibrio territorial y necesidades detectadas. En cuanto a la metodología, la campaña se desarrollará mediante acciones presenciales, incluyendo charlas informativas abiertas a la ciudadanía, empresas y comercios. Además, se realizará una atención personalizada para la resolución de consultas y se distribuirá material informativo.

No obstante, la planificación de las actuaciones se realizará en coordinación con el servicio competentes de la Diputación Provincial y con los ayuntamientos participantes, estableciendo previamente fechas, espacios y necesidades logísticas.

En cuanto a los destinatarios, son todos los consumidores de los municipios de la provincia de Huelva; Comercios, pymes y empresas locales; Asociaciones de consumidores y vecinales; Personal técnico municipal y servicios de atención a la ciudadanía.

Por otro lado, entre otros objetivos específicos que persigue la campaña se encuentran: difundir información clara y accesible sobre el arbitraje de consumo; facilitar la resolución de dudas relacionadas con derechos y deberes de consumidores y empresas e incrementar el número de solicitudes de arbitraje de consumo. Así como fomentar la adhesión de empresas y comercios locales al sistema arbitral y reforzar la presencia institucional de la Diputación de Huelva en el ámbito municipal.

En resumen, la ejecución de la campaña La Junta Arbitral de Consumo contribuirá a mejorar el conocimiento del arbitraje de consumo en la provincia de Huelva, facilitará el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores y reforzará el papel de la Diputación Provincial como entidad de referencia en materia de protección al consumidor.

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