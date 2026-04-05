La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva pone en marcha una campaña de difusión del Sistema Arbitral a nivel provincial. - DIPUTACIÓN HUELVA

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva va a poner en marcha a partir de este mes de abril una campaña de difusión del Sistema Arbitral en la provincia con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía y al tejido empresarial local sobre el funcionamiento, ventajas y procedimiento del Sistema Arbitral de Consumo, promoviendo su utilización como vía alternativa de resolución de conflictos.

Según ha detallado la Diputación Provincial en una nota, la campaña tiene carácter presencial e itinerante en los municipios de la provincia. El Sistema Arbitral de Consumo constituye un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas, caracterizado por su "gratuidad, agilidad y eficacia jurídica".

Pese a sus ventajas, es un sistema "poco conocido" por parte de la ciudadanía, especialmente en municipios de menor tamaño y en el ámbito rural de la provincia de Huelva. Con el fin de garantizar el acceso equitativo a la información en materia de consumo y reforzar la protección de los derechos de los consumidores, la campaña, que se realizará durante los meses de abril a diciembre, llegará a todos los municipios de la provincia de Huelva que lo soliciten.

Por tanto, las actuaciones se llevarán a cabo de forma progresiva y coordinada con los ayuntamientos, atendiendo criterios de equilibrio territorial y necesidades detectadas. En cuanto a la metodología, la campaña se desarrollará mediante acciones presenciales, incluyendo charlas informativas abiertas a la ciudadanía, empresas y comercios. Además, se realizará una atención personalizada para la resolución de consultas y se distribuirá material informativo.

No obstante, la planificación de las actuaciones se realizará en coordinación con el servicio competentes de la Diputación Provincial y con los ayuntamientos participantes, estableciendo previamente fechas, espacios y necesidades logísticas.

En cuanto a los destinatarios, son todos los consumidores de los municipios de la provincia de Huelva; Comercios, pymes y empresas locales; Asociaciones de consumidores y vecinales; Personal técnico municipal y servicios de atención a la ciudadanía.

Por otro lado, entre otros objetivos específicos que persigue la campaña se encuentran: difundir información clara y accesible sobre el arbitraje de consumo; facilitar la resolución de dudas relacionadas con derechos y deberes de consumidores y empresas e incrementar el número de solicitudes de arbitraje de consumo. Así como fomentar la adhesión de empresas y comercios locales al sistema arbitral y reforzar la presencia institucional de la Diputación de Huelva en el ámbito municipal.

En resumen, la ejecución de la campaña La Junta Arbitral de Consumo contribuirá a mejorar el conocimiento del arbitraje de consumo en la provincia de Huelva, facilitará el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores y reforzará el papel de la Diputación Provincial como entidad de referencia en materia de protección al consumidor.