Un libro sobre el terremoto de Lisboa se adentra en cómo afectó a Huelva y la reacción social ante la tragedia

Presentación en la Diputación del libro '1º de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva. Terremoto y tsunami en los confines del reino', de Francisco de la Cruz García. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ofrecer una visión rigurosa y detallada de cómo el terremoto de Lisboa afectó a la provincia de Huelva y la reacción de la sociedad onubense ante dicha tragedia es el objetivo del libro '1º de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva. Terremoto y tsunami en los confines del reino', de Francisco de la Cruz García García. El libro, presentado este jueves en la Diputación de Huelva, se enmarca dentro de la colección Historia y cuenta con una tirada de 300 ejemplares.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, esta publicación nos acerca a uno de los episodios "más impactantes" de la historia de Huelva. El terremoto ocurrido el día de Todos los Santos de 1755, un suceso que, a pesar del paso del tiempo, sigue muy presente en la memoria colectiva del suroeste andaluz y Portugal.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que "esta obra no se limita a describir los daños materiales o las pérdidas humanas. Va más allá, poniendo el foco en cómo reaccionaron las personas ante una tragedia de tal magnitud: la reconstrucción de las localidades, las consecuencias económicas, el miedo a las réplicas, las manifestaciones religiosas, la solidaridad entre pueblos vecinos o los efectos sobre el entorno natural. En definitiva, el libro relata cómo una sociedad afronta lo inesperado".

Para Gracia Baquero, "este gran trabajo de Francisco de la Cruz García sirve, una vez más, para recordarnos que la historia siempre tiene mucho que enseñarnos para el presente". Desde la Diputación, ha añadido, "se sigue apostando por publicaciones como esta, porque creemos firmemente que conocer nuestra historia es también una forma de construir el mejor futuro para nuestra provincia, de fortalecer nuestra identidad y de valorar lo que somos".

Por su parte, el autor del libro ha destacado el importante trabajo de investigación llevado a cabo, apoyado en fuentes documentales procedentes del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, del Archivo Histórico Nacional y de distintos archivos locales, además de documentos de la época que trataban de explicar, con los conocimientos científicos disponibles entonces, el origen de los terremotos.

Francisco de la Cruz García ha manifestado que el libro no se limita solo a los daños materiales y humanos que provocó el terremoto de Lisboa de 1755, sino que "también profundiza en el amplio despliegue de solidaridad vecinal de los pueblos, de las instituciones como el ducado de Medina Sidonia o la monarquía, y de particulares, que hicieron colectas para que se pudieran restaurar algunos edificios".

"Porque, cuando llegan las grandes catástrofes es cuando se manifiesta lo bueno y lo malo del ser humano. Lo bueno, ya lo he comentado. Lo malo, es que hubo que crear patrullas vecinales para impedir que los amantes de los ajenos se hicieran con todo lo que habían quedado dentro de esas casas que estaban caídas", ha añadido.

Francisco de la Cruz García, nacido en Zalamea la Real en 1959, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y en Historia por la Universidad de Huelva, y ha dedicado 33 años a la enseñanza secundaria. A lo largo de su carrera, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la historia, el medioambiente y la evolución social, con especial atención a Andalucía, Doñana y el Golfo de Cádiz y ha contribuido con artículos en revistas especializadas.

Además, es autor de tres libros: 'Entre ondas y olas. El terremoto de 1º de noviembre de 1755 en el Condado de Niebla y sus inmediaciones', 'La cripta de los Condes de Niebla en la Iglesia de la Merced de la villa de Huelva. Desde su fundación a su reedificación' y 'Doñana en su historia. Cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la posesión de la Casa de los Guzmanes'.