Limón pide "diálogo" para dar solución a los regadíos de Doñana y para "no poner en peligro la imagen de Huelva"

HUELVA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, ha remarcado este jueves que el PSOE "siempre ha defendido" que Doñana "no se toca" y que no se puede hacer nada "sin el consenso de todas las administraciones", así como ha apuntado que la formación está "a favor de que se miren los casos" que puedan regularizarse "pero por acuerdo y no poniendo en peligro la imagen de Huelva y su agricultura como está haciendo el PP".

Así lo ha manifestado Limón en un audio remitido a los medios de comunicación después de que este miércoles el Parlamento de Andalucía acordara continuar --con los votos de PP y Vox-- con la tramitación de la Proposición de Ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva y respecto a la Proposición no de Ley que presenta al respecto su formación este jueves.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas de Huelva ha apuntado que esto es "una responsabilidad muy grande" y que el PP y Vox "lo saben", toda vez que ha remarcado que "con esta pelea lo que se está poniendo en peligro es la agricultura de toda Huelva", así como ha afirmado que "no se puede tomar ninguna decisión sobre el entorno de Doñana, teniendo en contra a toda la comunidad científica y a la comunidad internacional".

"Creo que hacer las cosas así es malo para Huelva. Por tanto, lo que pedimos es diálogo y defendemos que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se sienten, que Juanma Moreno deje a un lado esa soberbia de mayoría absoluta y resuelvan los problemas de verdad con diálogo, ese diálogo del que siempre presume y que nunca ejecuta y, al final, están incendiando un territorio que vive de la agricultura", ha concluido.