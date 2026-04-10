Limón (PSOE) destaca la candidatura de Huelva de "unidad, ambición" y "preparada" para "ganar en Andalucía"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha destacado este viernes que ha presentado una candidatura al Parlamento de Andalucía de personas "preparadas y con ambición de victoria" para "situar a la provincia en el centro de las políticas andaluzas y frenar los recortes del PP".

En esta línea, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha mostrado su "satisfacción, orgullo y alegría" por un proceso "ejemplar", basado "en el diálogo y el consenso", y ha subrayado que "esta candidatura "demuestra que el PSOE de Huelva es hoy un partido unido, cohesionado y con más fuerza que nunca para salir a ganar", ha indicado en una nota.

"Tenemos el mejor equipo posible para defender a Huelva. Un equipo preparado, comprometido y con ilusión, que representa lo mejor de nuestro partido y de nuestra tierra", ha afirmado.

La lista, encabezada por María Márquez y seguida por Mario Jiménez, Macarena Robles, Francisco Baluffo, Rafael Domínguez, Asunción Ríos, Gisleno Núñez, Mónica Montaño, Juan Diego Redondo, María Ayala, Manuel Jesús Vaz, Lucía Enrique, Servando Baz y María Teresa Camacho, "combina experiencia y juventud", con perfiles que "conocen el territorio" y que están "comprometidos con la defensa de los servicios públicos, el empleo y la igualdad de oportunidades".

Así, Limón ha incidido en que se trata de una candidatura "pensada para ganar y gobernar, dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía" y "acabar con a las políticas de recortes, privatización y abandono llevadas a cabo por el Gobierno de Juanma Moreno".

En este sentido, la secretaria general de los socialistas onubenses ha subrayado que "frente a un Gobierno del PP que recorta en sanidad y educación, nosotros salimos con un proyecto que protege, que avanza y que pone a las personas en el centro".

Asimismo, ha destacado que esta candidatura será "la voz firme de Huelva en el Parlamento andaluz", para "exigir las inversiones que la provincia merece" y "acabar con el abandono al que la tiene sometida la Junta". "El PSOE no solo presenta una lista, presenta un proyecto ganador. Un PSOE unido, fuerte y preparado para abrir una nueva etapa en Andalucía", ha remarcado.

Por último, María Eugenia Limón ha apelado a la ciudadanía de cara al 17 de mayo y ha manifestado que "ese día hay que elegir con claridad: o seguir con los recortes de Moreno o apostar por una Andalucía con más derechos, más servicios públicos y más oportunidades. Y Huelva va a ser decisiva".



