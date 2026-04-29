Mario Jiménez (PSOE-A) pregunta a Moreno si "conoció lo urdido" en la operación 'Kitchen'

El candidato número dos por Huelva del PSOE a las elecciones andaluzas y miembro de la ejecutiva regional, Mario Jiménez, este miércoles en el Chare de Lepe. - PSOE DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz y miembro de la ejecutiva regional, Mario Jiménez, ha pedido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "cuente si conoció lo que se había urdido desde la operación 'Kitchen', si él participó o tuvo conocimiento de que se habían dado instrucciones desde el Gobierno a cargos del Ministerio del Interior para que destruyeran pruebas o se intentara evitar que esas pruebas que implicaban al Partido Popular a nivel nacional pudieran llegar a los tribunales".

Así lo ha dicho este miércoles en una atención a los medios en Lepe (Huelva), donde ha pedido a Moreno que aclare "cuál fue su implicación" con la 'operación Kitchen' "cuando formaba parte de la dirección nacional del partido" tras las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio que se juzga la causa.

Jiménez ha explicado que "varios testigos" y el propio extesorero del PP Luis Bárcenas en su declaración" señalaron que "toda la operación, que activó a la 'policía política' para ocultar pruebas, se puso en marcha por instrucciones de la dirección nacional del Partido Popular en el año 2013". Al respecto, el socialista ha apuntado que en ese año el actual presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, "formaba parte de esta dirección nacional, con despacho en Génova".

"Desde el PSOE de Andalucía, queremos exigirle al señor Moreno que dé explicaciones sobre si él, como dirigente que tenía despacho en la calle Génova, conoció lo que se había urdido para intentar ocultar pruebas que implicaban en casos de corrupción en la Gürtel a los máximos dirigentes de la Dirección Nacional del Partido Popular, empezando por el señor Mariano Rajoy".

Por lo tanto, le ha exigido que, aprovechando su visita a Huelva este miércoles, "cuente si conoció lo que se había urdido desde la 'Kitchen', si él participó o tuvo conocimiento de que se habían dado instrucciones desde el Gobierno a cargos del Ministerio del Interior para que destruyeran pruebas o se intentara evitar que esas pruebas que implicaban al Partido Popular a nivel nacional pudieran llegar a los tribunales".

"Tiene que dar explicaciones porque hay otra persona muy importante en el Partido Popular de Andalucía, el señor Arenas, al que el hijo del Bárcenas implica en una conversación con el expresidente Mariano Rajoy sobre la existencia de una caja B del Partido Popular y sobre la existencia de pruebas sobre esos pagos que se habrían realizado", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que el presidente del PP-A "tiene que dar explicaciones de si conoció o pudiera haber participado en algún tipo de encuentro o reunión donde se fraguara, como denunció el señor Bárcenas, la estrategia de la 'Kitchen' para ocultar pruebas", así como "el papel que hubiera podido jugar el señor Arenas, que ha sido llamado a testificar también en esta causa".

AYUDAS POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

De otro lado, Jiménez ha valorado al acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros este martes, por el cual, "cumpliendo la palabra dada por María Jesús Montero, que fue su apuesta y su gestión personal antes de abandonar el gobierno de España, aprobó la consideración de accidente de trabajo a la situación en la que se encuentran los heridos que están debajo del accidente de Adamuz (Córdoba).

"Por lo tanto, a partir de este momento, su situación, su base de regulación es del cien por cien y mientras estén de baja van a poder tener una retribución y una ayuda que además está exento desde el punto de vista económico fiscal y van a poder recibir esa ayuda", ha dicho.

El socialista ha subrayado que, "evidentemente, lo económico no puede sustituir los daños morales", pero que esto "da muestra de un Gobierno que se comprometió en volcar el máximo de las ayudas con las víctimas del accidente de Adamuz" y que "está cumpliendo escrupulosamente".

En este sentido, ha explicado que la Oficina de Atención a las Víctimas de la subdelegación del Gobierno en Huelva "ya ha atendido a más de 160 damnificados, tanto personas heridas como familiares", y sigue abierta "para poder atender y dar el máximo de auxilio, el máximo de ayuda, el máximo de comprensión, de empatía y de atención a las víctimas y a sus familiares".

"Queremos resaltar que el compromiso de María Jesús Montero de que se considerara accidente de trabajo se ha cumplido y que la palabra que se le dio por parte de nuestra candidata a las víctimas se ha cumplido, demostrando el compromiso y que la palabra de María Jesús Montero se da y se cumple", ha concluido.