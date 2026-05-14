Miguel Báez Spínola 'Litri', hermano honorario de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva)

El extorero Miguel Báez Litri (izquierda) junto al presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Oficiales de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad conceder la distinción de hermano honorario a Miguel Báez Spínola 'Litri'.

Según informa la Matriz en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, con esta distinción se reconoce la trayectoria rociera de la familia Litri durante varias generaciones, como "exponente de la relación entre el mundo del toro y El Rocío, así como el compromiso personal de Miguel Báez Spínola con esta hermandad".

De manera especial, se destaca el gesto que tuvo en plena pandemia del Covid al afrontar el coste de la ornamentación de las nuevas andas procesionales de la Virgen del Rocío, con trabajos realizados en el taller de orfebrería de Ramón León Losquiño, en Sevilla.

Las nuevas andas fueron estrenadas en la procesión de Reina, en Almonte, en mayo de 2022, dentro de un proyecto orientado a reducir considerablemente su peso y mejorar el desarrollo de la Procesión del Lunes de Pentecostés, momento cumbre de cada Romería.

La entrega de esta distinción tendrá lugar durante la Sabatina del mes de mayo, el sábado 30, a las 20,00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío.