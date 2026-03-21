Muere un conductor al salirse de la vía en Almonaster la Real (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido este sábado tras salirse de la vía por la que conducía con un vehículo en la localidad onubense de Almonaster la Real, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente de tráfico se ha producido en el camino de acceso a la aldea de La Escalada, sobre las 10,05 horas, cuando un testigo ha alertado que un turismo había sufrido un siniestro.

Efectivos de Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido en el lugar, junto con el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, una persona ha fallecido en el suceso, sin que hasta el momento haya trascendido su identidad.