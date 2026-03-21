Varios heridos tras dos accidentes en la H-31 en Gibraleón y en la A-494 en Palos de la Frontera (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico han sido registrados en la provincia de Huelva y se han saldado con varios heridos, concretamente, uno en la carretera H-31 en Gibraleón y otro en la A-494 a la altura de Palos de la Frontera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El primero de los siniestros viales ha tenido lugar en el PK 2 de la H-31 sobre las 20,00 horas de este pasado viernes, en el termino municipal de Gibraleón, donde se produjo una colisión por alcance en la que dos mujeres de 53 y 54 años de edad resultaron heridas y tuvieron que ser evacuadas para recibir atención sanitaria. Hasta el lugar de los hechos se movilizó servicios de bomberos y sanitarios.

Por otro lado, durante la madrugada, el Servicio 112 recibió un aviso de un accidente de tráfico en el PK 17 de la carretera A-494 en el término municipal de Palos de la Frontera, donde tuvieron que intervenir efectivos de bomberos, sanitarios y Guardia Civil para socorrer a una mujer de 20 años que había resultado herida tras el siniestro.