Muere un joven de 17 años en La Palma del Condado (Huelva) al caerse de una moto

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo).
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 9:38
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HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años de edad ha muerto a última hora de este pasado domingo tras sufrir una caída de moto en la localidad onubense de La Palma del Condado.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el siniestro se produjo a las 21,26 horas, cuando los testigos han alertado al centro de coordinación por la caída de un motorista en Ronda de los Legionarios.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien certificó la muerte de la víctima en el lugar.

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