Nace la coalición Huelva Existe de cara a las elecciones autonómicas y municipales

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HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva contará desde este domingo, 5 de abril, con Huelva Existe, un proyecto que nace con la "firme determinación" de concurrir a las próximas elecciones autonómicas andaluzas y municipales para defender, "sin intermediarios ni imposiciones externas, los intereses reales de la tierra".

Según fuentes de la propia coalición, está integrada inicialmente por dos las formaciones políticas onubenses Mesa de la Ría, con una "sólida trayectoria en la defensa social y política de la provincia", y Amor por Huelva, formación de reciente creación fundada por el rocianero José Antonio Cabrera, quien será además el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En concreto, han valorado que José Antonio Cabrera "encarna un perfil profundamente comprometido" con Huelva, "cercano, valiente y plenamente consciente de la realidad social y económica de la provincia". Su trayectoria se ha caracterizado por la "implicación directa en los problemas de los ciudadanos y por una vocación de servicio público firme y constante". Durante su etapa como presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, demostró "capacidad de liderazgo, gestión y una defensa decidida de uno de los principales símbolos de la ciudad, consolidando su vínculo con el tejido social onubense".

En esta línea, han precisado que, desde sus inicios, ha defendido "con claridad" la necesidad de que Huelva "tenga una voz propia fuerte en las instituciones, alejada de intereses partidistas y centrada en soluciones reales". En contexto, han detallado que su liderazgo se fundamenta "en la cercanía, la escucha activa y una determinación inquebrantable de situar a Huelva en el lugar que merece".

Además, han detallado que se trata de un "activista social y cultural ampliamente reconocido" en Huelva capital y provincia, con una trayectoria marcada por la "defensa constante" de los intereses colectivos. De esta forma, ha sido parte activa en la lucha por la llegada del AVE a Huelva y en las reivindicaciones de la plataforma por las infraestructuras, entre otros movimientos ciudadanos, "alzando la voz frente al abandono histórico que sufre la provincia y exigiendo inversiones, conexiones dignas y oportunidades reales para los onubenses".

Así, esta coalición surge con la convicción de que la provincia onubense "no puede seguir dependiendo de decisiones tomadas desde fuera ni de estructuras políticas que desconocen su realidad". Frente a los grandes partidos de ámbito nacional, "sometidos a estrategias ajenas al territorio, esta coalición se presenta como una alternativa libre, independiente y comprometida exclusivamente con los ciudadanos de Huelva", han agregado.

"Nadie mejor que quienes viven Huelva para defender Huelva", han subrayado desde la organización, reivindicando el valor del conocimiento directo del territorio como "base para una acción política eficaz, honesta y útil". Al hilo, la coalición hace un llamamiento abierto a todas las formaciones independientes de la provincia "para sumar esfuerzos y construir un proyecto común fuerte, cohesionado y verdaderamente representativo".

De este modo, han apostillado que el objetivo es "poner fin al histórico déficit de inversiones e infraestructuras que arrastra la provincia". Según datos del Consejo Económico y Social, Huelva acumula una carencia superior a los 2.000 millones de euros respecto a otros territorios, una situación "inaceptable que ha lastrado su desarrollo durante décadas".

Asimismo, desde Huelva Existe se ha señalado a la falta de una "representación política valiente y comprometida" como una de las causas principales. "Durante demasiado tiempo, los intereses de partido han estado por encima de los intereses de Huelva", han añadido.

Por ello, esta coalición nace con la idea de "defender lo nuestro sin complejos, sin ataduras y sin mirar a otro lado. Trabajar por el futuro de la provincia, por la igualdad de oportunidades y por el lugar que Huelva merece en Andalucía y en España". Finalmente, han explicado que Huelva Existe no es solo una opción política, es una "necesidad histórica", es la "voz que durante años ha faltado y que hoy comienza a abrirse paso con fuerza".

