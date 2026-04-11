NaturJoven 2026 regresa al Parque Moret como referente juvenil de música y convivencia al aire libre en Huelva

Imagen de la anterior edición de NaturJoven, durante una actuación en directo en el Parque Moret - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva ha presentado la segunda edición del festival NaturJoven, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril de 2026, de 13,00 a 21,00 horas, en la explanada del Aula de la Naturaleza del Parque Moret.

Según ha informado el consistorio en una nota, tras "el éxito de la anterior edición", consideran que esta cita se consolida como "una propuesta cultural de referencia para la juventud onubense", apostando por la música en directo, la creatividad y el disfrute del entorno natural.

De esta forma, NaturJoven 2026 vuelve a convertir el Parque Moret, en un escenario para la celebración de la cultura juvenil. Para el ayuntamiento, este enclave ofrece el marco idóneo para una jornada musical al aire libre y fomentar el encuentro ciudadano en un entorno natural.

Los conciertos gratuitos en espacios públicos como este se han consolidado como experiencias culturales accesibles e inclusivas, capaces de transformar los parques en puntos de encuentro donde la música actúa como nexo de unión entre generaciones. Desde el ente local destacan la combinación de naturaleza, diversidad artística y ambiente festivo que "convierte este tipo de iniciativas en propuestas únicas que impulsan la convivencia y el acceso universal a la cultura".

El cartel de esta edición destaca por su variedad de estilos y por su apuesta decidida por el talento joven, integrando proyectos formativos con bandas del panorama andaluz. Abrirá la jornada, a las 13,00 horas, 'Comborock', el veterano programa municipal de creación de bandas que permite a jóvenes de entre 14 y 25 años experimentar una inmersión real en el mundo musical. Dirigido por el músico John Conde, este proyecto se ha consolidado desde 2009 como una plataforma de desarrollo artístico y profesional, estructurada en torno al trabajo en grupo y la experiencia directa sobre el escenario.

A las 16,30 horas actuará 'La Selva Sur', banda sevillana con una sólida trayectoria, conocida por su fusión de rock, funk y sonidos mestizos, así como por la fuerza de su directo. A las 18,30 horas será el turno de 'Ermitaño', formación de Ayamonte que aporta una propuesta fresca dentro del rock alternativo con influencias indie. Y cerrará el festival a las 20,00 horas 'Dissidents', grupo onubense que ha ido ganando reconocimiento por su potente directo y su estilo que combina hardcore, metal y rock alternativo.

Desde el ayuntamiento onubense aseguran que con esta programación, "NaturJoven refuerza su papel como escaparate de talento local y nacional", ofreciendo una plataforma para que artistas emergentes y consolidados conecten con el público. Además, contribuye a poner en valor el uso sostenible de los espacios públicos, promoviendo hábitos de ocio saludable y acercando la cultura a toda la ciudadanía.