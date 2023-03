Nieto lamenta que "no se haya ofrecido un suelo idóneo" para construir la Ciudad de la Justicia de Huelva

HUELVA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado este jueves que el Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PSOE, "no ha ofrecido aún el suelo idóneo" para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Huelva, señalando que es espera que "dentro de poco tiempo" se pueda "resolver definitivamente" el futuro de esta infraestructura para la provincia.

Así lo ha manifestado el consejero en su visita a los Juzgados de Menores de Huelva, donde ha señalado que es "algo que le preocupa", por lo que se creó una comisión técnica junto al Consistorio onubense "que ya ha empezado a funcionar" de forma que "se ha intercambiado información", pero que "aún no se ha conseguido "que haya una oferta de un suelo idóneo".

"No podemos construir en el aire, tenemos que encontrar un suelo, que se tiene que ceder a la Consejería, se tiene que hacer un proyecto constructivo, en el que se tarda un año y medio solo en la parte de arquitectura, más unos seis meses para licitar el encargo. Y, una vez que se termina el proyecto constructivo casi un año, en torno a diez meses la licitación de la obra y luego el tiempo que tarde en construirse un equipamiento que tendía entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados", ha subrayado el consejero cuestionado por si esta infraestructura estaría lista esta legislatura.

En este punto, ha aseverado que "lo importante es no perder más tiempo e ir dando los pasos adecuados" y "encontrar un suelo", toda vez que se ha mostrado convencido de que "tiene que haber seguro uno adecuado para poder construir algo que es importante y necesario para que Huelva no pierda ese tren" ya que "necesita esa Justicia de primera que esta ciudad requiere y se merece".

"Nosotros que somos los que tenemos que impulsarlo y los que tenemos que afrontar esa inversión estamos dispuestos a hacerlo, pero tenemos que tener el espacio donde realizarlo", ha apuntado antes de indicar que está "convencido" de que se pondrán "de acuerdo con el Gobierno municipal" para encontrar el espacio.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento "ha ofrecido tres suelos", pero que "dos tienen el mismo problema" ya que "son suelos que no están urbanizados" y "por tanto es como si no se ofrecieran porque no podemos construir en un suelo sin urbanizar" y el tercero es la antigua cárcel, que "no es un lugar idóneo por las características de esa instalación" y por "los costes de rehabilitación", lo que "hace que técnicamente no se adecuado".

El consejero ha indicado que esto "se trasladó en septiembre del año pasado al alcalde y a su equipo de Gobierno" y "desde entonces estamos intentando desbloquear esa situación" y "encontrar un lugar donde poder construirlo".

"Se trata de un equipamiento muy importante, que requiere de unas condiciones, unos accesos y una conexión con la ciudad adecuadas y aún no se ha trasladado una propuesta que técnicamente se haya podido aceptar", ha remarcado.

Nieto ha señalado asimismo que, tras las elecciones municipales del 28 de mayo y con el equipo de Gobierno "elegido por los onubense" su Consejería tratará de "impulsar esa solución definitiva" porque "Huelva no se puede quedar atrás en cuanto a sedes judiciales. El resto de provincias como Almería, Málaga o Córdoba ya tienen sede de la Ciudad de la Justicia", mientras en Sevilla "se está empezando a adecuar el complejo de Palmas Altas" para ello, así como "se están impulsando las de Jaén y Cádiz".