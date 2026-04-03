El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva desciende un 3,56% en 2025

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva durante 2025 descendió en un 3,56% con respecto al año anterior. En total, se registraron durante dicho año 75.911 asuntos, frente a los 78.719 asuntos de 2024, según el informe estadístico sobre la Situación de los Órganos Judiciales, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.

En este informe, consultado por Europa Press, por jurisdicción, la Penal es la que registró un mayor número de casos durante 2025 con un total de 37.460, lo que supone un descenso del 0,69% con respecto a 2024. Por su parte, en la Civil se registraron 32.737 asuntos, casi un 6% menos.

Por otro lado, en la Contencioso-Administrativo se registraron 1.115 asuntos, un 7,7% menos; y en la Social 4.599 casos, lo que supone una bajada de casi 8% con respecto a hace un año.

Por otra parte, en cuanto a la resolución de asuntos, el año arrojó una cifra de 71.510 asuntos, un 1,08% menos que el año anterior, que se reparten en el Penal, 33.384 (bajada del 8,9%); en el Contencioso-Administrativo, 1.053 (descenso del 52,71%); en la Civil, 33.257 (aumento del 13,96%), y en el Social, 3.816 (bajada del 9,86%).

Asimismo, los asuntos que quedaron en trámite al final del periodo fueron 57.415, que supone un 4,2% más que el año anterior, que se reparte en el Penal, 17.713 (subida del 4,9%); en el Contencioso-Administrativo, 1.263 (aumento del 15,23%); en la Civil, 32.597 (aumento del 1,79%), y en el Social, 5.842 (incremento del 14,79%).

SENTENCIAS Y AUTOS

Por otra parte, los juzgados onubenses emitieron un total de 16.713 sentencias durante el 2025, un aumento del 2,25%; 37.341 autos, lo que supone un aumento del 0,37%; y 16.923 decretos.

Por jurisdicción, en la Civil se registraron 7.893 sentencias, un 13,03% más; 15.260 11.963 autos, lo que representa un incremento del 27,65%, y 12.847 decretos. En la Penal, 6.450 sentencias, un aumento del 1,27% con respecto a 2024, 20.745 autos, un 12,61% menos y 2.041 decretos.

Por su parte, en lo Contencioso Administrativo se emitieron 631 sentencias, 48,9% menos; 527 autos, descenso del 15,68%; y 222 decretos. Por último, en la Social se han firmado 1.739 sentencias, una bajada del 0,9%; 809 autos, que supone un descenso del 2,7% y 1.813 decretos.