El número de mujeres víctimas de violencia de género durante 2025 en Huelva desciende un 0,83%

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HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres víctimas de la violencia de género durante 2025 en Huelva alcanzó la cifra de 2.503 lo que supone un descenso del 0,83% con respecto a 2024, en el que la cifra fue de 2.527. En esta ocasión, el dato de denuncias interpuestas es superior al de mujeres (2.468) y supone una bajada también con respecto a 2024 (2.582), según los datos recogidos por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consultados por Europa Press.

Asimismo, sobre las denuncias, el informe indica que 1.837 fueron presentadas mediante atestado policial con denuncia de la víctima (78%), mientras que 415 de ellas fueron por intervención policial --aumenta con respecto a 2024, año en el que se registraron 359-- y 54 por mediación familiar --también aumenta--. Además de que registraron ocho denuncias directamente por la propia víctima -- lo que supone un descenso con respecto a 2024, ya que se registraron 19-- y ninguna por familiares.

Por otro lado, los juzgados onubenses recibieron 187 partes de lesiones, lo que supone un descenso, ya que en 2024 se registraron 222. Por otra parte, los delitos ingresados en los juzgados se elevaron hasta los 2.557, que supone un descenso del 4% comparado con los datos de 2024. Del total de delitos ingresados 1.223 fueron por lesiones y malos tratos acorde al artículo 153 del Código Penal, mientras que 895 se realizaron según el artículo 173, y 76 por el artículo 148.

Por otra parte, 105 casos se presentaron en contra de la libertad; uno en contra de la libertad e indemnidad sexual; 52 contra la integridad moral; 99 contra la intimidad y el derecho a la propia imagen; tres contra el honor; dos en contra de los derechos y deberes familiares; 33 por quebrantamiento de penas; y 68 por quebrantamiento de medidas.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 92,2 fue muy por encima de la media nacional, que es de 74, y la andaluza (81,9).

Del mismo modo, el CGPJ destaca que en 125 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo, 63 de ellas españolas y 62 extranjeras.

Asimismo, el informe indica que, durante 2025 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 586 órdenes de protección incoadas por la propia víctima, aunque 58 fueron denegadas. Mientras que otras personas solicitaron medidas de protección para tres casos y cinco a instancia del Ministerio Fiscal. En total, 594 medidas de protección las víctimas.

Además, en cuanto a las medidas judiciales dictadas para la protección y seguridad de las víctimas 37 fueron con salida del domicilio, 449 de alejamiento, 448 de prohibición de comunicación, 24 de suspensión o tenencia de armas, en total, 960 de naturaleza penal.

Por otro lado, 86 de atribución de la vivienda, tres de permuta del uso de la vivienda, 23 de suspensión de régimen de visita, una de suspensión patria potestad, cinco de guarda y custodia, 219 de prestación de alimentos, una sobre protección a menor y 110 medidas de otro tipo; en total 448 de naturaleza civil.

El CGPJ establece que 519 hombres fueron enjuiciados por violencia sobre la mujer, de los cuales 492 fueron condenados. Asimismo, de ellos, 58 tenían la relación de cónyuges, 109 eran exparejas, 59 tenían una relación afectiva, mientras que 368 de ellos ya no la tenían.

Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 41.316 denuncias, un 2,9 % más que en el año anterior, mientras que el número de mujeres víctimas, que fue de 36.785, se mantuvo en cifras muy similares a 2024, con un leve descenso situado en el 0,3 por ciento. Ocho de cada cien mujeres víctimas (el 7,9 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.