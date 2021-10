La obra 'Queen on the road' gana la XII edición del Premio de textos teatrales Jesús Domínguez de Diputación de Huelva

HUELVA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El texto titulado 'Queen of the road', del malagueño Pablo Díaz Morilla, se ha alzado ganador de la duodécima edición del Premio de textos teatrales Jesús Domínguez que organiza el Área de Cultura de la Diputación de Huelva.

Considerado uno de los más prestigiosos y consolidados de creación teatral de ámbito internacional, del certamen está dotado con 5.000 euros de premio y la posterior publicación de la obra en la revista de teatro de habla hispana más importante a nivel mundial como es Primer Acto, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

El vicepresidente de la institución provincial, Juan Antonio García, ha comunicado telefónicamente al ganador el fallo del premio, concedido por unanimidad del jurado de esta edición, integrado por Cristina Santolaria, Félix Gómez-Urda, Javier de Dios y Ruth Vilar.

García ha destacado que es un premio con el que desde la Diputación quieren conseguir "la proyección pública que consigue la persona ganadora del mismo", así como ha apuntado que "la mayoría de los ganadores han estrenado sus obras en el Teatro Español de Madrid".

De 'Queen of the road', que se ha impuesto entre las 53 obras presentadas, el jurado ha destacado su "calidad literaria y su potencialidad escénica" a la hora de reconstruir "de una manera rigurosa y bien documentada un hecho histórico que transciende al momento en que se desarrolla, a la vez que conecta con nuestro presente y subraya la importancia de los valores solidarios, del arte y la utopía".

Pablo Díaz --dramaturgo, profesor e investigador-- ha manifestado su "ilusión y orgullo" ante este premio, que ha agradecido sinceramente a la Diputación de Huelva. Según ha explicado, es "una fábula ecologista en favor de las ciudades como elementos asociativos, comunitarios, y no como elementos gentrificadores o ajenos a la comunidad y al interés del individuo y de formar sociedad".

El autor ha afirmado que sus obras se inspiran en hechos reales, en este caso en "cómo a mediados de los años 90 un grupo muy diverso de personas, desde gente con intereses contraculturales, anarquistas, ecologistas se unen para que no sea derribado un barrio de Londres". Asegura que ha escrito 'Queen of the road', "desde el corazón, pensando de que no ocurra lo que ocurrió allí: que por intereses económicos se rompan comunidades y los vecinos tenga que irse a otros lugares donde no quieren".

El ganador, con varias obras publicadas, es doctor en Comunicación y también ejerce de guionista y profesor. Además de la entrega del premio y la lectura dramatizada del texto, la obra ganadora se publicará en el número del segundo semestre de la revista, que se presentará en la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, organizada por el Ministerio de Cultura.

SOBRE EL GANADOR

Pablo Díaz Morilla es dramaturgo, profesor e investigador. Doctor en Comunicación, con sobresaliente mención cum laude y tesis internacional por estancia en la Université Sorbonne de París. Su tesis Nuevas formas publicitarias aplicadas al teatro: patrocinio, product placement y branded content obtuvo el Premio Ayuda Investigación en Materia Cultural Fundación SGAE en 2018.

Ha publicado diversos artículos en revistas científicas relacionadas con las formas de comunicación comercial aplicadas a las Artes escénicas y es además licenciado en Comunicación audiovisual y posee el Máster en Formación del profesorado. Desde 2019 es consultor de proyectos para la iniciativa de producción teatral municipal Factoría Echegaray de Málaga.

En 2018 escribe 'Mitad del mundo', con estreno en febrero de 2019 como producción de Factoría Echegaray y Feelgood teatro, dirigido por Fran Perea. En 2017 es coguionista junto a Isa Sánchez del largometraje 'Resort Paraíso', producido por PuraEnvidia y Elamedia dirigido por Enrique García. Premio mejor guion y película en el Festival de Cine Fantástico de Estepona y disponible actualmente en las plataformas Amazon Prime y Filmin.

También en 2017 escribe 'Souvenir', Premio Teatro Autor Exprés SGAE, producción de Factoría Echegaray y Feelgood teatro y dirigido por Fran Perea. Obtuvo cuatro Premios de Teatro Ateneo 2017, entre ellos mejor espectáculo y mejor texto y fue nominado al premio Lorca a mejor autor teatral andaluz 2018. En 2016 escribe 'Piedras Preciosas', producción de Al fin y al cabo producciones, con gira nacional y representada en el Festival de Teatro Latino de Miami 2016.

También es guionista para campañas publicitarias y de distintos cortometrajes producidos por Agudeza Visual, entre ellos Lugares comunes (2014), premiado con numerosos galardones.

Desde 2007 dirige los Grados en Publicidad y las Enseñanzas Artísticas Superiores de la Junta de Andalucía en Diseño Gráfico y Diseño de Interiores en EADE-University of Wales in Málaga, colaborando habitualmente con otras entidades de formación como la Universidad de Málaga, de cuyo Máster en creación audiovisual y Artes escénicas es profesor desde 2018.

PREMIO JESÚS DOMÍNGUEZ

Este premio de textos teatrales está considerado como uno de los más prestigiosos y consolidados certámenes de creación teatral de ámbito internacional, del que se cumplen ya 12 ediciones con un total de casi 1.500 obras presentadas a concurso, procedentes en su mayoría de España y de otros países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, EEUU y Ecuador.

Gracias a este certamen de creación teatral, surgido para servir de estímulo a la escritura teatral, se ha logrado que la figura del dramaturgo onubense Jesús Domínguez Díaz sea reconocida más allá de las fronteras provinciales.

Jesús Domínguez ha sido y es un hombre dedicado "en cuerpo y alma" al teatro, que ha desarrollado gran parte de su trabajo profesional en esta provincia como autor, arreglista, director artístico y de interpretación.