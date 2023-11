PP-A destaca el "liderazgo" de la provincia en industria sostenible, con el "apoyo" de la Junta

ARACENA (HUELVA), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha destacado este viernes el "liderazgo cada vez más contundente" de la provincia de Huelva en el ámbito de la industria minera, química y energética, los tres grandes referentes del sector industrial sostenible, contando con el apoyo de las políticas del Gobierno de Juanma Moreno.

Durante su intervención en la inauguración de la Escuela de Otoño del PP de Huelva, ha señalado que en este ámbito, la provincia onubense ha logrado captar ya proyectos que superan los 3.000 millones de euros y que van a generar más de 7.000 empleos en los próximos años en este territorio.

En ese sentido, Repullo ha valorado la actividad del polo químico de Huelva, que tiene un papel esencial en el desarrollo de las energías renovables, los biocombustibles o el hidrógeno verde, con empresas vinculadas tan importantes como Cepsa, Fertiberia o Iberdrola.

Asimismo, ha subrayado que en la actualidad Huelva es líder indiscutible en el sector de la minería metálica con el 92 % de la producción de Andalucía. "El sector de la minería es un motor de riqueza y empleo para Huelva", ha apuntado.

Por eso, ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía se apuesta por una industria minera sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con los pueblos", con programas como el Plan Crece Industria, "que permitirá generar empleo cualificado y estable en un sector estratégico para la economía de esta provincia".

El secretario general de los populares andaluces apunta que "todo esto no es fruto del azar, sino consecuencia de unas políticas muy concretas que el Gobierno de Juanma Moreno comenzó a aplicar hace casi cinco años y cuya fórmula de éxito es la combinación de una política fiscal competitiva, la simplificación de la burocracia y una estabilidad política e institucional casi única en nuestro país".

Ha agregado que a todo eso hay que unir una gestión muy pegada a la calle, de escucha permanente a los ciudadanos, de diálogo y consenso con los agentes económicos y sociales para ofrecer a los andaluces las mejores soluciones posibles a sus problemas y unos servicios públicos adecuados y cada vez con mayor calidad.

Repullo ha afirmado que en el PP andaluz creen en el potencial que hay en esta tierra y se a seguir trabajando para "proyectar la riqueza de esta provincia desde todas las administraciones, aprovechando la oportunidad que tenemos de trabajar codo a codo con todos los ayuntamientos y también, por primera vez, con la Diputación".

Un "hito" del PP de Andalucía que el secretario general ha querido subrayar agradeciendo profundamente la confianza mayoritaria de los onubenses en el proyecto del PP en las últimas citas electorales. "Estamos consiguiendo ir de la mano de toda la sociedad, demostrando que juntos podemos cambiar las cosas", ha dicho.

En su opinión, "el sello de calidad del PP andaluz es que ofrece garantía de buena gestión" a los andaluces, "sin levantar muros, como sí hacen otros, sino tendiendo puentes hacia el entendimiento, el diálogo y el respeto".

Al hilo de eso, Antonio Repullo ha valorado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, que contiene la "cifra histórica" de 342 millones de euros de inversión para la provincia onubense, pero que ha recibido "el rechazo total" del PSOE-A.

No obstante, ha manifestado que "por muchos palos que quieran ponernos en las ruedas, no vamos a permitir que nadie frene a Andalucía" y ha anunciado que "si hay una demanda de la que el PP-A va a estar muy pendiente es de la planificación eléctrica que necesita especialmente esta provincia", porque "si no hay líneas eléctricas, no hay desarrollo".

Ha querido dejar claro que seguirán exigiendo que el Estado "cumpla con esta tierra para que las infraestructuras pendientes se conviertan en realidad". "Andalucía necesita un plan ferroviario moderno, funcional y que solucione los problemas de movilidad de los ciudadanos", ha señalado.

Ha insistido en que son muchos los asuntos pendientes que el PP-A no va a dejar de reivindicar, sobre todo en estos momentos en los que los acuerdos que han hecho posible el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "suponen la quiebra de la igualdad entre españoles".

En este punto, Repullo ha vuelto a incidir en que "el PP se ha quedado solo en la defensa de valores fundamentales como la igualdad, la solidaridad y el respeto a nuestras normas democráticas".

El secretario general ha señalado que "mientras Sánchez y sus socios presumen de querer construir muros para separarnos, el Partido Popular busca tender puentes para el entendimiento y la convivencia".

"En el PP de Andalucía estamos comprometidos con las personas porque somos el partido que quiere defender los intereses de todos; lo hacemos en las instituciones y también canalizando las demandas de la población en las calles", ha señalado.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que la Escuela de Otoño que se ha inaugurado este viernes va a servir de punto de encuentro para "escuchar, aprender y que cada uno aporte su grano de arena para que sigamos creciendo políticamente".