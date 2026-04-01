El PP en Diputación sale "en defensa" de la provincia de Huelva como "cuna del fútbol en España"

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Huelva, Rocío Moreno. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Huelva llevará a Pleno una moción en "defensa, blindaje y promoción" de Minas de Riotinto y la provincia de Huelva como "cuna del fútbol español". Los populares pretenden con esta iniciativa "dejar claro" que el origen del fútbol en España parte de la provincia de Huelva, después de la aparición de "crónicas locales que carecen de la solidez institucional que ostenta Huelva".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la portavoz del grupo popular, Rocío Moreno, ha presentado este miércoles esta moción que se debatirá en el Pleno ordinario del próximo miércoles, 8 de abril, en el que los populares presentan otra iniciativa solicitando al Gobierno de España la "mejora" de la seguridad vial mediante la iluminación de los accesos, enlaces y pasos superiores de la Autovía A-49 en la provincia de Huelva, "priorizando aquellos puntos que presenten mayores deficiencias o riesgos para la seguridad vial".

Con respecto a la moción del origen del fútbol en España, los populares argumentan que el fútbol, como disciplina deportiva y fenómeno social, "requiere de continuidad, reglamentación, sedes físicas y estructuras asociativas, elementos que solo aparecen de forma ininterrumpida y documentada en la Cuenca Minera de Riotinto a partir de 1873".

En la moción, según ha señalado Rocío Moreno, se solicita que "la Diputación de Huelva ratifique a Minas de Riotinto como cuna del fútbol español, instando a todas las administraciones --Junta de Andalucía y Gobierno de España-- a "respetar y promover esta denominación en sus canales oficiales".

Asimismo, y a través de Patrimonio y Archivo de la Diputación, se quiere impulsar una mesa de trabajo con historiadores del fútbol onubense la elaboración de un Dossier de Veracidad Histórica para ser enviado a la FIFA, la RFEF y medios de comunicación nacionales para corregir cualquier información errónea sobre el origen de este deporte.

Por último, la moción también recoge la elaboración de un Plan de Señalética Turística 'Cuna del Fútbol' que identifique a Riotinto como el origen oficial del fútbol en España, potenciando el turismo deportivo y cultural.

En la segunda de las mociones, los populares recuerdan que la carretera que une Huelva con Sevilla, articula la conexión con diferentes municipios de la provincia a través de enlaces como la salida 34 (Hinojos-Chucena), la salida 48 (Bollullos Par del Condado-La Palma del Condado), salida 53 (Villarrasa- Rociana del Condado), salida 60 (Niebla-Bonares), salida 75 (San Juan del Puerto-Trigueros) y salida 80 (La Ribera).

"La insuficiente iluminación en estos puntos dificulta las maniobras de incorporación y salida de la autovía, reduce la visibilidad de la señalización y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones nocturnas o de baja visibilidad", ha asegurado Moreno.

Por ello, la "mejora" de la iluminación en estos accesos, "no solo es una cuestión de seguridad, sino también de equilibrio territorial, competitividad económica y calidad de los servicios públicos, especialmente en una provincia que depende en gran medida de la movilidad por carretera".

Por ello, los populares piden al Gobierno central que adopte medidas para corregir esta situación y garantice unas condiciones adecuadas de seguridad en una infraestructura clave para Huelva. En la moción se solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que impulse la ejecución progresiva de estas actuaciones, incorporando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y reducción de emisiones, mediante el uso de luminarias de bajo consumo y tecnologías respetuosas con el medio ambiente.