El PSOE advierte sobre el "deterioro de lo público" con el inicio del verano en el Infoca y sanidad en Huelva

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha advertido este martes sobre "el deterioro de los servicios públicos" por parte de la Junta de Andalucía con la llegada del verano, de hecho ha incidido en "las condiciones en la que se encuentra el Infoca" y que "aún no se ha presentado el plan de sanidad para la época estival"

En rueda de prensa, Gaviño se ha referido al incendio declarado este martes en las Marismas del Burro, término municipal de Gibraleón, pero cuyo humo ha invadido la ciudad. Ante ello, el socialista ha puesto el foco en "las condiciones en las que se encuentran los trabajadores y trabajadoras del Plan Infoca".

"Llevan años luchando por unas condiciones dignas y que no son atendidos por el gobierno de Juanma Moreno, y por el consejero Antonio Sanz, que los tiene abandonados, y que solo se pone el chaleco amarillo para el postureo de alguna que otra foto, pero cuando llegan estas situaciones y todos olemos que está quemándose algo alrededor de Huelva, pues hay que acordarse de esos trabajadores que ahora se la están jugando, con falta de EPI, con falta de medios, con vehículos inadecuados y están jugándoselas para salvaguardarnos a nosotros", ha incidido.

Por otro lado, con el inicio del periodo estival a la vuelta de la esquina, el socialista también se ha referido a la sanidad de la provincia, ya que ha criticado que "a 2 de junio, la Junta de Andalucía ni siquiera ha presentado un borrador de cómo se va a desarrollar la sanidad pública".

"Máxime en una provincia como la nuestra que va a soportar desplazamientos de población a los municipios costeros, pero no sabemos qué vamos a tener. Mucho nos tememos que lo que nos van a presentar va a ser lo de otros años, es decir, de los siete centros de salud de la ciudad, seis van a estar cerrados y mantendrán abierto el de Isla Chica para darle respuesta a una media de 120.000 habitantes fijos en la ciudad que quedan en verano, más todos los turistas que vienen a visitarnos, más toda la itinerancia que puede estar en la ciudad".

Por ello, Gaviño ha insistido en que eso "evidentemente es otra forma de destrozar también la sanidad pública", toda vez que ha subrayado que "dirán que hay falta de profesionales", pero el socialista ha hecho uso de unos datos publicados por UGT para incidir en que "se han cubierto todas las plazas que se han ofertado para enfermería", pero de las plazas que se han ofertado para médicos, 1.740 plazas, "el 83% de los médicos nuevos las han rechazado por las condiciones que le ofrece la Junta de Andalucía".

"El 83% de las plazas de médicos quedan desiertas porque las condiciones que les ofrece la Junta son atroces. Hemos conocido médicos que le van ofreciendo contratos mes a mes y que le están sometiendo a guardias imposibles. Esto ya no va de un estatuto marco, va de las condiciones personales que puede ponerle la Junta de Andalucía a esos médicos y no las aceptan", ha abundado.

Al respecto, ha enfatizado que "claro que no hay médicos porque no se contratan con dignidad" y "pasa esto, que ahora no habrá médicos para poder sustituir las vacaciones de otros".

"Así es como se destroza la sanidad pública, porque si tenemos centros de salud cerrados, la gente acude a urgencias, que, además, como publicó Satse, ya están colapsadas de forma sistemática. En las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez ya asistimos a que la espera para ser ingresado desde urgencias a planta es de 24 horas. Y eso es lo que hay que aceptar de por vida ya en Huelva y las situaciones que tengan en otras provincias. Es inaceptable, evidentemente", ha remarcado.

Además, se ha preguntado si este verano "volverá a vivirse los esperpentos de la cuarta planta de oncología, sin aire acondicionado, como el año pasado, aunque lo negara la dirección del hospital". "Esa es la sanidad con la que estamos y eso es lo que hay que luchar", ha señalado.

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, el socialista ha hecho mención al inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad y ha querido desearles "los mejores deseos", toda vez que la realicen con "tranquilidad para que puedan demostrar los conocimientos que llevan adquiriendo tantísimo tiempo".

"Darles también un mensaje de calma de que entiendan que esta es una prueba que les permitirá acceder a la universidad pero que la vida es mucho más que las constantes pruebas que te va poniendo y que van a demostrar el nivel de conocimiento y el de madurez y estamos convencidos de que van a conseguir enfocar su vida y desarrollarse plenamente y realizar el grado que deseen y que les haga felices", ha abundado.

Asimismo, ha expresado "el deseo", de que los alumnos puedan cursar los grados en universidades públicas de Andalucía, porque si al PSOE "le señala algo es la defensa permanente de los servicios públicos". "Por eso queremos que los alumnos y las alumnas que pasan a la vida universitaria, a esa maravillosa etapa de la vida, y puedan hacerlo en nuestras universidades públicas y máxime cuando tenemos un gobierno que está haciendo una apuesta clara por no defender la pública", ha abundado.

En este sentido, ha señalado que las universidades públicas "pelean cada año por tener un presupuesto suficiente" mientras "ven cómo se facilita la creación de cinco universidades privadas en los últimos ocho años por el gobierno actual".

"Vemos cómo por primera vez en la historia tiene más títulos, más plazas ofertadas la FP privada que la pública. Estamos viendo ahora mismo como en los institutos no hay oferta de FP básica, se han eliminado titulaciones para reducir todavía más la oferta pública. Vemos como en los colegios no se hace nada para reducir las ratios, no se hace nada para aplicar el plan de bioclimatización. Se siguen reduciendo aulas de la pública mientras que se mantienen todos los conciertos", ha aseverado.

Además, ha criticado que "no se aplica la educación de cero a tres años", con lo cual "la educación pública es uno de los grandes damnificados". "Y a pesar de ello queremos que nuestros jóvenes estudien en nuestra universidad pública como la primera forma de rebeldía y de justicia, porque desde la universidad pública nacen los deseos de la mayoría de todos".

"En la universidad pública somos iguales. No depende del dinero que se tenga en nuestra familia. Ahí estudiamos los hijos de los obreros y podemos alcanzar las cotas que nos permitan nuestras capacidades personales", ha concluido.

OBRAS EN LA RED FERROVIARIA

Por otro lado, a pregunta de los periodistas sobre las obras de reparación de la línea Huelva-Sevilla y sobre las posibilidades de "bajar el precio del autobús", el socialista ha valorado que se esté actuando, ya que "estaban en un estado que merecían ya una intervención, con lo cual el que haya habido la apuesta de inversión para mejorar las vías, bienvenido sea"

"También agradecer que haya una alternativa. Tenemos que tener una forma de comunicación porque nuestra provincia no tiene mil formas de salir de ella. No tenemos aeropuertos, tenemos un punto marítimo, el tren y carreteras. Que se puedan mejorar las condiciones, pues yo lo aplaudo. Si es viable que se pueda poner a un precio más económico para que facilite más a los ciudadanos el poderse desplazar, yo lo aplaudo", ha abundado.

Al respecto, ha agradecido también todo lo que sea "acercar los servicios públicos al ciudadano" y "no estar tanto en los criterios economicistas en los criterios mercantiles de la rentabilidad, sino de facilitar al ciudadano utilizar en este caso la alternativa al tren Y sobre todo facilitarse también al turismo que nuestra provincia no se vea afectada".

"Por eso, no tengo ningún problema en proponerle a los dirigentes de Adif y Renfe que tomen eso en consideración y que valoren una posible bajada de la tarifa", ha concluido.