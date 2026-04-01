PSOE-A hace un llamamiento "a la unidad de la izquierda" para "echar a Moreno" el 17M: "Ahora más que nunca" hace falta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. - PSOE-A

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha realizado este miércoles "un llamamiento a la unidad de la izquierda" de cara a las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, desde la premisa de que "ahora más que nunca" es necesario "echar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "de la Junta de Andalucía, más aún después de lo que estamos conociendo" acerca de que "han adelantado las elecciones para que no sepamos la verdad de las tramas corruptas del Partido Popular en Andalucía".

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Huelva, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que IU y Podemos alcancen un acuerdo de última hora para concurrir juntos a las elecciones andaluzas bajo la coalición Por Andalucía, que integra también a Movimiento Sumar.

María Márquez ha realizado "un llamamiento a la unidad de la izquierda ahora más que nunca", y al respecto ha remarcado que desde el PSOE-A lo han reclamado desde hace varios "meses" diciendo que los comicios deben ser "un referéndum en defensa de la sanidad pública", por lo que en ellos "hay que votar entre sanidad pública o Moreno Bonilla".

"Para salvar la sanidad pública, hay que echar a Moreno Bonilla del gobierno de la Junta de Andalucía", ha sentenciado la dirigente socialista, que ha descrito al líder del PP-A como "un presidente que sonríe a la cámara, pero que nos miente sin que se le mueva una pestaña, y que ha sido capaz de, con toda la frialdad del mundo, adelantar las elecciones para que no sepamos lo que el PP tiene en su casa y que va a ser investigado en los juzgados".

"TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP"

María Márquez se ha referido así a la "trama de corrupción del PP en Andalucía" que implicará "el desfile de 43 imputados" a partir del próximo mes de mayo, entre quienes figurarán el expresidente de la Diputación y del PP provincial de Almería, Javier Aureliano García, según ha remarcado.

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha incidido por ello en urgir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "dar explicaciones" de manera "inmediata", y al respecto ha recordado que el Grupo Socialista ha pedido ya su "comparecencia en el Parlamento de manera urgente y extraordinaria", porque los andaluces no deberían ir "a votar el 17 de mayo sin saber la verdad" sobre dicha presunta trama de corrupción, ha abundado.

En esa línea, María Márquez ha sostenido que Juanma Moreno "no es de fiar", y "lo que viene siendo es un 'suavón' que calla mucho, que tapa y que está faltando el respeto a los andaluces", a quienes "está ocultando información", según ha criticado para insistir en reclamar explicaciones al presidente andaluz.

En esa línea, ha sostenido que Moreno "ha utilizado todos los recursos que tiene como presidente de la Junta de Andalucía para tapar sus vergüenzas y para que los andaluces vayamos a votar sin saber la verdad" sobre dicha presunta trama de corrupción que afecta a exdirigentes del PP de Almería, y ha señalado que se trata de algo "gravísimo" que "debilita la democracia".

La vicesecretaria general del PSOE-A ha considerado "evidente" que Moreno "recibió una información" que "le ha llevado a convocar las elecciones de manera prematura" para el 17 de mayo, cuando "siempre había dicho que, si no pasaba nada, iba a ser en junio" la fecha de los comicios andaluces.

Para María Márquez, "la clave" de la convocatoria para el 17 de mayo está en que "a partir del 26 de mayo van a empezar a desfilar por los juzgados 43 personas imputadas en la trama" del "'caso mascarillas' del PP de Almería, que es el Partido Popular de Andalucía", según ha remarcado la dirigente socialista, quien ha subrayado que en dicha causa, "aparte de 'mordidas' hay presuntamente un vínculo con el narcotráfico y con el tráfico de armas".

"Estamos hablando de que en los informes policiales aparece que los dirigentes del Partido Popular de Almería tenían pistolas en los cajones, tenían dinero negro en las fundas de las almohadas y en todos los bolsillos que había en los armarios de los abrigos de sus casas", y "que utilizaron cuentas del banco de sus familiares fallecidos para blanquear dinero", ha relatado la vicesecretaria del PSOE-A.

María Márquez ha agregado que, aunque "todo esto que podría parecer un guión de una película de Torrente, nada más lejos de la realidad", sino que aquí "la realidad termina superando la ficción, lamentablemente en este caso para los andaluces", según ha apostillado.

