El PSOE de Huelva afea a la Junta el aumento de la lista de espera de la Dependencia en la provincia

Archivo - La diputada del PSOE-A Susana Rivas interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha recriminado este domingo el aumento de la lista de espera de la Dependencia en Huelva y el "deterioro progresivo" del sistema desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegó a la presidencia.

En esta línea, Susana Rivas ha explicado en una nota que "Huelva se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor demora en la tramitación, con casi dos años para acceder a una prestación, siendo Andalucía la segunda comunidad con mayor lista de espera de España, alcanzando retrasos que superan ampliamente los plazos legales establecidos".

"Estamos hablando de familias en nuestra provincia que esperan más de 600 días recibir para recibir una respuesta, lo que evidencia un colapso en la gestión por parte de la Junta de Andalucía", ha aseverado.

Asimismo, la parlamentaria onubense ha subrayado que la provincia también registra un preocupante número de personas fallecidas mientras aguardaban la resolución de su expediente. "Solo en lo que llevamos de año 11 personas han perdido la vida en la provincia de Huelva mientras esperaban la dependencia, personas que tenían derecho a recibir ayuda y murieron sin que la administración llegara a tiempo y sin haber recibido la atención que les correspondía, una situación absolutamente inaceptable e indignante", ha expuesto.

La socialista ha incidido en que, "lejos de mejorar, el sistema continúa expulsando beneficiarios, ya que se están produciendo más bajas que altas, lo que significa que el problema se agrava".

Susana Rivas ha asegurado que "es imprescindible un cambio urgente en la gestión de la dependencia en Andalucía" y ha reclamado a Moreno "que, si de verdad, cree y apuesta por la Dependencia, ha tenido tiempo más que suficiente para poder haber reducido de manera efectiva las listas de espera y agilizar los procedimientos administrativos".

Es por ello que la parlamentaria andaluza ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios públicos y aumentar los recursos destinados a la atención a la Dependencia. "No podemos permitir que miles de familias onubenses sigan sufriendo la incertidumbre y la desesperación ante la falta de respuesta de la administración autonómica", ha sostenido.

Rivas ha subrayado, por último, que el récord histórico de quejas al Defensor del Pueblo en esta materia certifica este derrumbe de la Dependencia provocada por Moreno Bonilla. "De hecho, se acumulan en Andalucía 5.300 quejas referidas al sistema, unas cifras alarmantes que reflejan que la Dependencia con Moreno Bonilla ha dejado de funcionar y de ser una prioridad para el PP", ha afirmado.