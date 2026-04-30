El PSOE de Huelva se compromete a "dar soluciones" a las necesidades sanitarias de las personas larigectomizadas

La Vicesecretaria General Del PSOE-A Y Candidata Número Uno Por Huelva Al Parlamento Andaluz, María Márquez, En Su Reunión Con La Asociación De Personas Laringectomizadas De Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha se ha comprometido este jueves a "dar soluciones" a los problemas de los onubenses en materia sanitaria y, concretamente, a las necesidades de las personas laringectomizadas, si María Jesús Montero gobierna en la Junta de Andalucía y ha criticado que la administración andaluza "no financie" las cánulas que necesitan estas personas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión en la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva, donde Márquez ha explicado que "la cánula nasal que cubre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuesta nueve euros" y "no encaja con el filtro que tienen que ponerse y que es su nariz" y ha lamentado que "ya no cubre" otra que tiene un coste de 110 euros y que "tiene más garantías", algo que "sí se cubría antes". "Y es una prestación que ser un derecho y lamentablemente en estos momentos no lo es", ha añadido.

En este sentido, Márquez ha señalado que es algo que las personas laringectomizadas "necesitan", por lo que el PSOE llevó al Parlamento esta iniciativa de cubrir ese coste y consiguió "el voto a favor todos los partidos políticos" pero "no se ha hecho". Por ello, afirma que es "uno de los compromisos" que asume su formación si gobierna en la Junta de Andalucía a partir del próximo 17 de mayo.

Márquez ha señalado que esta asociación cuenta con "muchísimos socios" y que, según los datos de los que dispone la misma, hay "aproximadamente 400 onubenses diagnosticados", por lo que es algo que "hay que visibilizar, contar y, por supuesto, dar respuesta".

En este punto, la socialista ha indicado que "están preocupados" porque "nos trasladan que se puede estar produciendo un incremento de personas que sufren una traqueotomía, quizá porque no se cogen a tiempo las enfermedades y porque no se está invirtiendo lo suficiente en prevención". "Las listas de espera, el colapso sanitario, evidentemente termina perjudicando y las consecuencias, algo que podría ser más leve, termina complicándose y termina siendo más grave", ha lamentado.

"No es posible que la gente no tenga financiada esta cánula que es la que necesitan y que es la que de verdad le protege su salud y su vida, mientras que estamos viendo cómo la Junta, aprovechando, por ejemplo, la vía de contratación del Covid, contrataron por urgencia adornos de Navidad o motos de agua y que las personas laringectomizadas no tengan la garantía de esta cánula porque cuesta 110 euros que además, la mayoría de la gente con pensiones cortas no puede permitirse", ha criticado.

Para finalizar, Márquez ha apuntado que hay "otro dato importante" que "está pasando en la provincia" y es que "hoy un onubense tarda 700 días para que se le reconozca la discapacidad, el doble de lo que se tardaba hace tres años", por lo que considera que "vamos para atrás" y "estamos hablando de cosas muy importantes, muy sensibles y que no pueden y no deben esperar".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva, Gumersindo Salas, ha señalado que una de las principales reivindicaciones que tienen estas personas es la de "una atención más rápida", de forma que "en el momento que haya los más mínimos síntomas", que se deriven a los servicios de Otorrino para que nos puedan atender lo más rápido posible" y cree que, en este sentido, "no existe un protocolo".

Salas ha explicado que, en este último año, han llegado "20 nuevas personas" a la asociación "que ya llevaban por lo menos un año peleando con los síntomas" y "hasta que han llegado a intervenirlo ha pasado casi un año, incluso más". "Hay síntomas que en Atención Primaria creen que es algo leve", pero considera que "hay que ahondar algo más" porque "a veces no es una simple afonía" y "el problema hay que atajarlo antes de que surja".

Asimismo, ha lamentado que las cánulas que necesitan cuestan 110 euros y hay personas afectadas, jubiladas, "con pensiones muy cortas" y el SAS no las cubre. "Estamos condenados a no poder protegernos, porque la cánula que si nos da no la podemos adaptar al filtro, que es nuestra nariz y si no tenemos protección, pues posiblemente que a en primera o invierno tengamos una gripe y acabemos la UCI", toda vez que ha criticado que, "se habla mucho de la medicina preventiva, pero no se lleva a cabo" y que "después de tantísimos años peleando, estamos dando pasos atrás".