El PSOE de Huelva trabajará para que las empleadas del hogar "dejen de ser invisibles" y "se respeten sus derechos"

HUELVA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha mantenido este lunes una reunión con la Asociación Huelva para todos y todas y el colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados para recoger sus reivindicaciones y demandas y trasladarlas al Palamento andaluz, la Diputación "y todas las instituciones a las que sea necesario acudir" para que "dejen de ser invisibles" y "de una vez por todas se reconozcan y respeten sus derechos" ya que "siguen sin respetarse y siguen teniendo una situación laboral precaria".

Así lo ha indicado Rivas en rueda de prensa después de mantener, junto a otros miembros del PSOE, una reunión con la asociación, donde ha recordado que "a mediados de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 16 barra 2022, de 6 de septiembre, donde se equiparaban los derechos de las trabajadoras del hogar al resto de derechos de los trabajadores españoles".

Rivas ha lamentado que, a pesar de ello, "a día de hoy no se han equiparado sus derechos como así lo establecía el Real Decreto" con el que "se declaraba la obligatoriedad a las familias de que se hicieran los contratos de estas trabajadoras e incluso con sanciones muy graves cuando no se da este caso".

"Siguen siendo invisibles, así se sienten ellas, así lo denunciaron el otro día las movilizaciones que tuvieron en la plaza del Punto. Siguen sin respetarse sus derechos y siguen teniendo situaciones laborales precarias. Por eso, precisamente, los socialista queríamos estar hoy aquí con ellas, para acoger sus reivindicaciones y demandas y llevarlas a las instituciones".

La socialista ha señalado que el 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Empleadas del Hogar, trabajadoras "esenciales en nuestras familias para el cuidado que dan a nuestros mayores, a nuestros pequeños y a nuestra familia en general", destacando que desde el decreto "tenían derecho también a cobrar el salario mínimo interprofesional, tenían derecho a paro, a vacaciones, a una jubilación digna y a todos los derechos que tienen los trabajadoras de España".

Por ello, los socialistas solicitan que "se reconozcan sus derechos de una vez por todas y se le dé esa dignidad que todas las trabajadoras del hogar merecen y necesitan".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Latinoamericana Huelva para todos y todas, Mery Martínez, ha agradecido al PSOE su visita y ha destacado que la asociación se adelantó el pasado 15 de marzo a la celebración del Día de las Empleadas del Hogar, con una concentración en la plaza del Punto y ha subrayado que todas las asociaciones andaluzas están convocadas a una "gran manifestación" el día 30 para "reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados".

Martínez ha subrayado que con el Decreto del Gobierno socialista "hubo una tentativa de reconocimiento de derechos", pero que "aún queda mucho por lograr". "Sé que no es fácil, que no es de un día para otro. Es una lucha que llevamos desde los colectivos a nivel nacional en Madrid, Barcelona y todo el territorio español porque consideramos que en pandemia quedó al descubierto de que somos esenciales pero invisibles", ha añadido.

"La trabajadora del hogar trabaja horarios extenuantes poniendo en peligro su salud física, su salud mental y todo lo que conlleva, todo lo que es la integridad de la persona. Queremos de verdad se fijen políticas y que se atiendan nuestras reivindicaciones para poderlas llevar directamente a la ley para poderlas llevar directamente a aquello que incide en la trabajadora del hogar como agente político y no solo en aquella que tiene la residencia sino también aquellas que no la tienen, porque esas que no la tienen son las más afectadas", ha enfatizado.

Al respecto, Martínez ha lamentado que se siguen dando situaciones de "racismo, xenofobia y de todos los delitos de odio" a los que "también le sumamos los malos tratos y los tipos de violencia que viven dentro de los hogares donde trabajan". Por esto, ha destacado que es "necesario" recoger las reivindicaciones del colectivo y "plantarlas en el sitio donde se hace la ley, donde nace la ley y donde se crea la ley, que son los parlamentos", por lo que ha apuntado que espera "contar con todos los políticos sensibilizados con este tema" porque son "mujeres migrantes y, en su mayoría, mujeres de América Latina".