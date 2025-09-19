El PSOE señala que con Montero la vivienda es "una prioridad" frente a Moreno que "prometió 40.000 y no llega ni a 200"

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha advertido este viernes del "grave problema" con el acceso a la vivienda en Andalucía, por ello, ha asegurado que para la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, este asunto es una "prioridad", frente "a las continuas mentiras del presidente de la Junta, Juanma Moreno" que dijo que "iba a construir 40.000 viviendas pero ni siquiera ha llegado a las 200".

En rueda de prensa en Huelva, Susana Rivas se ha referido al "escenario actual, al que tienen que enfrentarse miles de familias onubenses" en el inicio del nuevo curso escolar, "que ven, desafortunadamente, como sus hijos no pueden estudiar la formación o carrera universitaria que quieren porque tienen que trasladarse de sus pueblos a la capital o a otras provincias andaluzas y, como el alquiler está por las nubes, se les hace muy cuesta arriba y es prácticamente imposible".

Por ello, ha destacado "el compromiso, el modelo y la apuesta firme y contundente de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, para garantizar que todos los andaluces tengamos ese derecho a una vivienda digna que marca tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución Española".

Así, la socialista ha asegurado "que la vivienda digna va a ser una prioridad para el Gobierno andaluz cuando el PSOE llegue a la presidencia de la Junta"; con medidas "que fueron expuestas por María Jesús Montero, el pasado fin de semana", como "generar planes de vivienda para jóvenes para que puedan emanciparse y tener un futuro; aumentar la inversión en vivienda hasta llegar a los 7.000 millones de euros para el año 2030 y, lo más fundamental, es que todos los andaluces y, sobre todo los jóvenes, puedan acceder a una vivienda digna y desarrollar su proyecto de futuro".

Rivas señala que "todo ello" está "en contraposición al modelo especulativo del PP y a las continuas mentiras del presidente de la Junta, que dijo que iba a construir 40.000 viviendas en Andalucía; después, 20.000 y, al final, en más de siete años de gobierno ni siquiera ha llegado a las 200 viviendas".

"Y, a pesar de ello, se atreve a rechazar la quita de la deuda, 19.000 millones de euros que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteaba para Andalucía y que de aplicarse libraría muchos recursos que podrían, precisamente, destinarse al acceso a estas viviendas", ha recriminado.

Es más, la parlamentaria ha destacado que "Andalucía concentra el 25,5% de las viviendas turísticas. Y, sin embargo, frente a este hecho, Juanma Moreno, lo único que hace es mirar para otro lado inspeccionando la Junta de Andalucía solo un 3%", lo que, a su juicio, "deja claro que el modelo de Moreno es un modelo especulativo, de pelotazo urbanístico y que está dejando en la estacada a miles de andaluces".

"Por tanto, de cara a las próximas elecciones autonómicas, solo hay dos caminos, o el modelo de Moreno, que lo único que hace es especular y vejar esta materia, o el modelo que defiende María Jesús Montero, que es garantizar una vivienda para todos los andaluces y andaluzas", ha concluido.