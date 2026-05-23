Rescatan a un jinete atrapado con su propio caballo en una zona de lodos en la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva)

Un agente de la Guardia Civil rescatan a un jinete y a su caballo atrapados. - GUARDIA CIIVL

EL ROCÍO (ALMONTE, HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil han liberado y rescatado ilesos durante esta madrugada a un jinete y a su caballo, que se encontraban atrapados en una zona fangosa tras sufrir un accidente en la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva).

Según ha detallado el instituto armado en una nota, los hechos se desencadenaron cuando el caballo se desbocó y se dirigió sin control hacia una zona de maleza y terreno pantanoso próximo al arroyo Cañada Martín. Debido a la inestabilidad del suelo, el animal perdió el equilibrio y cayó de costado, dejando atrapada a la persona bajo su propio peso sin que el equino pudiera levantarse por sus propios medios.

A pesar de las dificultades por la escasa iluminación, ausencia de tránsito de personas y la falta de movilidad, el jinete logró alcanzar su teléfono móvil para dar el aviso al servicio de emergencias 112, facilitando la ubicación aproximada del incidente, activando de inmediato una patrulla de la Guardia Civil, que logró localizar a la víctima sumergido casi por completo en el arroyo.

De este modo, el rescate se resolvió con éxito gracias a la rápida actuación y, especialmente, a la pericia de uno de los guardias civiles actuantes, que durante diez años estuvo destinado en el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, el cual aplicó sus conocimientos en el manejo de estos animales en situaciones de estrés.

Así, el agente logró liberar primero al jinete y posteriormente, tras un laborioso esfuerzo por las condiciones del terreno, consiguió poner en pie al caballo. Tanto el jinete como el animal resultaron prácticamente ilesos.