El Rocío 2026: Fechas clave y horarios de los principales actos de la romería, incluido el salto de la reja

Romeros de las Hermandades de la provincia de Sevilla cruzan el Vado del Quema. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los peregrinos y devotos viven una de las semanas más especiales con la Romería de la Virgen del Rocío. Muchos ya están en camino hacia la aldea de Almonte (Huelva) para participar en esta celebración y mostrar su devoción, aunque una de las dudas más habituales es cuáles son los principales actos, como el salto de la reja, y sus fechas y horarios clave.

El primer acto de la romería tendrá lugar este viernes a las 18,00 horas, con el inicio de la recepción de las hermandades filiales, comenzando por las de menor antigüedad, desde Torremolinos hasta Mairena del Alcor.

El sábado al mediodía, ante la Puerta Mayor del Santuario, continuará la presentación de hermandades por orden de antigüedad, desde Villamanrique de la Condesa hasta Valencia. Ya a medianoche, se celebrará el rosario procesional, conocido como el Rosario de Almonte, por el itinerario tradicional.

El domingo a las 10,00 horas, en el Paseo Marismeño frente al Santuario, se celebrará la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, con la presencia de todas las hermandades filiales y sus simpecados. A las 20,00 horas tendrá lugar la Misa de Tamborileros, Carreteros y Coheteros.

A medianoche, desde la plaza de Doñana, saldrá el Santo Rosario, presidido por la Hermandad Matriz y con la participación de todas las hermandades filiales, que procesionarán por la aldea con sus simpecados e insignias. Al finalizar, se celebrará la Salve Solemne, acompañada por el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha, y posteriormente el tradicional salto de la reja, sin horario determinado.

Ya en la madrugada del lunes, sin hora fijada, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea, portada por los almonteños y siguiendo el itinerario tradicional. A su entrada, se entonará la Salve Popular de despedida.