El Rocío (Huelva) activa las medidas de tráfico, seguridad y convivencia para los días centrales de la Romería

Archivo - Imagen de archivo de Simpecados de las hermandades del Rocío, junto a sus peregrinos, llegan al santuario de la Virgen en Almonte para la presentación de hermandades. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Este jueves entran en vigor las medidas del Bando que el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha emitido con motivo de la Romería del Rocío, entre ellas la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos a motor en toda la aldea desde las 15,00 horas y hasta la misma hora del lunes, 25 de mayo. La medida forma parte del dispositivo establecido para favorecer la seguridad, la movilidad y el desarrollo de los días centrales de la Romería.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, la prohibición de tráfico se prolongará hasta las 22,00 horas del lunes en el entorno del Santuario, concretamente en el Paseo Marismeño, calle Santeros, El Real, calle Moguer y calle Las Camaristas, con el objetivo de facilitar el tránsito de hermandades y peregrinos que acuden a despedirse de la Virgen del Rocío antes de iniciar el camino de vuelta.

Los vehículos autorizados deberán circular a baja velocidad y sin obstaculizar el paso de peatones, caballistas, servicios de emergencia o dispositivos de seguridad. Los pases no permiten circular libremente por la aldea, sino únicamente realizar el servicio concreto para el que hayan sido concedidos y durante el tiempo imprescindible, que no podrá superar los 40 minutos durante el corte de seguridad.

Las solicitudes de pases deberán realizarse a través de micharret.com. Durante la Romería no se expedirá ningún tipo de pase salvo los de 40 minutos a través de esta plataforma. La Oficina del Plan Aldea permanecerá abierta como punto de información hasta el domingo, 24 de mayo, de 09,00 a 21,00 horas, y el lunes, 25 de mayo, de 09,00 a 14,00 horas.

En cuanto a los accesos, el nuevo acceso sur de la A-483 queda cerrado al tráfico desde las 15,00 horas de este jueves hasta las 23,00 horas del lunes 25 de mayo, salvo para vehículos de emergencia y transporte público de pasajeros autorizado por el Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía.

También se mantienen las restricciones establecidas por la Dirección General de Tráfico para los vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada en la A-483, entre los kilómetros 14 y 27. Esta limitación estará vigente hasta el martes, 26 de mayo, de 09,00 a 22,00 horas, en ambos sentidos, con excepción de los vehículos que transporten mercancías perecederas, frutas o verduras frescas.

Los vehículos que incumplan estas normas podrán ser denunciados y trasladados al depósito municipal, situado junto a la oficina del Plan Aldea. Solo se permitirá el estacionamiento en las bolsas habilitadas alrededor de la aldea y el acceso al casco urbano de aquellos vehículos que cuenten con la correspondiente autorización.

GUÍA EQUINA DE RETORNO

El Bando municipal recoge también la información relativa a la guía equina de retorno, dirigida a los propietarios que hayan trasladado sus caballos al código de explotación por concentración habilitado con motivo de la Romería. La solicitud debe realizarse con una antelación mínima de 72 horas para garantizar que la documentación esté disponible en el momento del regreso.

El código de explotación habilitado es ES210050000500 y el código de concentración, COD. 500. Para resolver dudas, se ha habilitado un servicio de atención telefónica, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, en los números 682 055 796 y 682 055 812.

Además, animales y vehículos de tracción animal deben contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil. Los carros que circulen por la aldea deberán disponer de matrícula identificativa expedida por el Ayuntamiento de Almonte en 2026, colocada en la parte trasera y en lugar visible, así como de un dispositivo luminoso que garantice su visibilidad durante la noche.

El Bando incide también en la seguridad durante la circulación de caballos y carros. Los menores deberán estar supervisados por un adulto y queda prohibido el uso del teléfono móvil, el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes durante estas actividades, así como circular al trote o al galope por la aldea.

ATENCIÓN SANITARIA

En materia sanitaria, las urgencias se atienden en el Cecopi ubicado en la R-30 desde el miércoles, 20 de mayo, a las 15,00 horas hasta el martes, 26 de mayo, a las 21,00 horas. Por su parte, el centro de salud de El Rocío, situado en la calle Bellavista, permanece cerrado durante este periodo y volverá a abrir el martes, 26 de mayo, a las 08,00 horas, ya en su horario habitual.

TRADICIÓN, CONVIVENCIA Y LIMPIEZA

El Bando incluye también normas orientadas a preservar el carácter tradicional, cultural y religioso de la Romería. No se permiten bailes y cantes que no sean de carácter tradicional, ni el uso de elementos reproductores de ruido o difusión de voz. Tampoco se autoriza la instalación de puestos o actividades comerciales sin autorización o licencia municipal.

Los puestos autorizados solo podrán vender artículos propios de Romería y no podrán emitir música durante los actos oficiales, como la Presentación de Hermandades, el Santo Rosario, la Misa de Pentecostés, el Rosario del Domingo o la Procesión de la Virgen.

Como novedad, se pone en marcha un servicio piloto de recogida puerta a puerta de envases de vidrio en viviendas situadas dentro del perímetro comprendido entre calle Santa Olalla, Plaza del Acebrón, avenida de los Ánsares y calle Romero. Funcionará del viernes 22 al lunes, 25 de mayo, de 07,30 a 10,30 horas.

En relación con los animales y la limpieza, el documento recuerda que no está permitido dar picadero en la vía pública, salvo en los lugares habilitados, ni tener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro en vías públicas. El estiércol deberá depositarse en las sacas habilitadas, disponibles en los supermercados de la aldea, sin mezclarlo con otros residuos.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Almonte ordena los principales aspectos de funcionamiento de la aldea durante los días centrales de la Romería, en coordinación con los dispositivos activados, para compatibilizar la seguridad, la prestación de los servicios públicos y el respeto a una celebración universal, que representa la esencia de esta aldea y la devoción de un pueblo convertida en seña de identidad de Andalucía.