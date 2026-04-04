La romería de Piedras Albas inaugura este domingo el calendario romero de la provincia de Huelva

Archivo - Cirochos en la romería de Piedras Albas. - AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO - Archivo

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos (Huelva) celebran a partir del próximo 5 de abril, y hasta el día 8, su tradicional romería en honor a Nuestra Señora de Piedras Albas, conocida como 'Las Pascuas', abriendo con ello el calendario romero en la provincia onubense y que se lleva a cabo al término de las fechas de Semana Santa.

Se trata de una de las romerías más populares de la provincia, que destaca por su gran riqueza patrimonial y etnográfica. La Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas, en colaboración con los dos ayuntamientos, es la encargada de la organización de los actos previstos.

En este contexto, uno de los días más destacados será el Domingo de Pascua o de Resurrección, 5 de abril, cuando a partir de las 8,00 horas, el tamboril recorrerá los pueblos de Villanueva los Castillejos --desde donde partirá-- y El Almendro anunciando el comienzo de las fiestas. Seguidamente, la Junta de Gobierno, acompañada de mayordomos y devotos de la Santísima Virgen de Piedras Albas, acompañados del típico tamboril, a cuyo son Los Cirochos trenzarán sus danzas. A partir de ahí arrancan numerosos actos para esta jornada.

No obstante, el día grande es el martes, 7 de abril, ya que a las 8,00 horas tendrá lugar el toque de Diana por el tamboril que recorrerá las calles de los dos pueblos, para luego, desde la Fábrica de Harina, los romeros se pasearán por las calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos. Terminado el recorrido, se dirigirán a la ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas.

Tras ello, a las 17,30 horas, se celebra la Eucaristía Solemne en honor y gloria a la patrona, para, a continuación, el besamanos y la procesión de la Virgen de Piedras Albas por el Prado de Osma. Además, hará una parada en El Calvario, donde tendrá lugar la Toma de Pendones por los nuevos mayordomos. A las 22,30 horas, los romeros acompañarán a los nuevos mayordomos en su regreso a El Almendro y Villanueva de los Castillejos, donde recorrerán las calles anunciando la nueva mayordomía.

La ermita de la Virgen de Piedras Albas está situada en el paraje de El Prado de Osma, a unos cinco kilómetros de El Almendro. La imagen actual es del escultor, de la escuela de Martínez Montañes, nacido en Higuera de la Sierra en 1907 y fallecido en Sevilla en 1976, Sebastián Santos. La imagen antigua fue destruida en la guerra.

La leyenda transmitida de padres a hijos, y finalmente manuscrita en primer lugar por fray Felipe de Santiago, franciscano del convento de Santa María de la Rábida, en el año 1714, y poco después por el cura de El Almendro, Andrés Barba Rojo, en 1786, dice que el pastor Alonso Gómez estando con su rebaño en el Prado de Osma, en término de El Almendro, en la mañana del día 8 de diciembre de 1470, advirtió un resplandor que salía de entre las piedras. Atraído, descubrió dos imágenes de María.

Actualmente la Romería en honor y exaltación de Santa María de Piedras Albas es una celebración profano-religiosa se lleva a cabo tras la Semana Santa, comenzando el Domingo de Resurrección y concluyendo el miércoles siguiente --Miércoles de los Burros--. El día principal es el Martes de Pascuas, día de Piedras Albas. En estas fechas los romeros, llamados piedralberos acuden hasta el Prado de Osma, antiguo asentamiento de El Almendro, donde está enclavada la Ermita de Piedras Albas, regresando cada noche a sus localidades de origen.

ROMERÍA EN CALAÑAS

Por otro lado, otra de las primeras romerías es la de la Virgen de la Coronada de Calañas, que tiene lugar del 5 al 19 de abril, que este año, además, se vivirá con especial entusiasmo, ya que será coronada canónicamente el 20 de junio. Una devoción con más de cinco siglos de historia que comienza el Lunes de Pascua con 'La Traída', la peregrinación desde Calañas a Sotiel para que la Virgen de Coronada sea trasladada a hombros de sus costaleros desde su ermita en Sotiel hasta el templo calañés.

En este sentido, la romería en sí, se inicia el próximo lunes, 6 de abril, con el día de 'La Traída', en la que tras la tradicional misa de romeros, se hará el traslado de la Virgen desde la ermita de Sotiel Coronada hasta Calañas, marcando así el inicio oficial de la romería. El domingo, día 12, se celebrará la procesión de la patrona por las calles del pueblo. Mientras que el domingo, 19 de abril, Nuestra Señora de Coronada volverá a su ermita a hombros de los calañeses.

Durante su estancia en Calañas, se reza el Ángelus diario a las 12 del mediodía y se celebra un novenario cada noche con la presencia de los Seises, unos niños que danzan en honor a la Virgen, quienes también participarán en el día de la procesión.

OTRAS ROMERÍAS

Con Piedras Albas se abre el calendario de romerías en la provincia de Huelva, que se extenderá hasta el 7 de septiembre con la romería de la Reina de los Ángeles de Alájar. Tras Piedras Albas se celebrará la romería de la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán, del 25 al 28 de abril. Entre las más numerosas de la provincia de Huelva se encuentra la de la Virgen de la Bella en Lepe, que se celebra entre el 8 y el 11 de mayo, y la de Montemayor de Moguer, que tiene lugar en la misma fecha.

Por otro lado, Punta Umbría vive del 15 al 18 de mayo la Romería de la Santa Cruz, toda vez que la festividad de la Virgen de los Remedios de Aljaraque se celebra tras Pentecostés. Además, Beas celebrará la romería de la Virgen de los Clarines del 14 al 16 de agosto, aunque antes, celebrará la Romería de la Virgen de España, concretamente del 15 al 17 de mayo.

Por otro lado, una de las más importantes es la Romería del Rocío, que este año se celebra entre el 22 y el 25 de mayo. Aunque 2026 tiene algo especial, ya que la Blanca Paloma se traslada hasta Almonte entre el 19 y el 20 de agosto.