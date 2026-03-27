Semana Santa Huelva 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

La Hermandad del Nazareno por la calle Marina en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario festivo de Huelva y del conjunto de Andalucía. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, numerosos pasos procesionarán por las calles de la capital onubense para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En esta guía se repasan las hermandades que salen cada jornada y los recorridos que realizan por la ciudad:

VIERNES DE DOLORES (27 de marzo)

Hermandad del Prado. Capilla de Nuestra Señora del Prado en su Dolor. Salida a las 18,00 y entrada a las 23,20 horas.

Virgen de Los Dolores (Hermandad de La Lanzada). Desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Salida a las 19,00 y entrada a las 00,15 horas.

SÁBADO DE PASIÓN (28 de marzo)

Asociación La Bendición. Desde la parroquia de San Rafael Arcángel. Salida a las 18,00 y entrada a las 01,00 horas.

La Vera+Cruz. Desde la parroquia de la Concepción. Salida a las 18,30 y entrada a las 21,30 horas.

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)

Hermandad La Borriquita. Desde la parroquia Mayor de San Pedro. Salida a las 15,45 y entrada a las 21,45 horas.

Hermandad La Cena. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Salida a las 15,00 y entrada a las 23,30 horas.

Hermandad La Redención. Desde la parroquia de Cristo Sacerdote. Salida a las 16,00 y entrada a la 00,35 horas.

Hermandad Los Mutilados. Desde la parroquia de San Sebastián. Salida a las 17,45 y entrada a la 00,15 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

Hermandad de El Perdón. Desde la parroquia de Santa Teresa de Jesús. Salida a las 15,00 entrada a la 01,45 horas.

Hermandad de El Cautivo. Desde la parroquia del Santo Cristo Cautivo. Salida a las 15,30 entrada a la 1,05 horas.

Hermandad de Tres Caídas. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Salida a las 16,45 entrada a la 02,15 horas.

Hermandad de El Calvario. Desde la capilla de Jesús del Calvario. Salida a las 21,00 entrada a la 00,05 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

Hermandad de La Salud. Desde la parroquia de San Francisco de Asís. Salida a las 15,15 entrada a la 01,25 horas.

Hermandad de La Lanzada. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores. Salida a las 17,35 entrada a la 01,35 horas.

Hermandad de Los Estudiantes. Desde la parroquia de San Sebastián. Salida a las 18,00 entrada a la 00,05 horas.

Hermandad de Pasión. Desde la parroquia Mayor de San Pedro. Salida a las 19,15 entrada a la 00,30 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

Hermandad del Prendimiento. Desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Salida a las 16,30 entrada a la 00,15 horas.

Hermandad de Santa Cruz. Desde la parroquia de La Concepción. Salida a las 19,15 entrada a la 22,25 horas.

Hermandad de La Victoria. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Salida a las 16,20 entrada a la 00,55 horas.

Hermandad de La Esperanza. Desde la capilla Santa María de la Esperanza. Salida a las 19,20 entrada a la 01,20 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad de la Oración en el Huerto. Desde la parroquia de la Purísima Concepción. Salida a las 19,10 entrada a la 23,15 horas.

Hermandad de la Misericordia. Desde la capilla Santo Cristo de la Misericordia. Salida a las 19,40 entrada a la 23,20 horas.

Hermandad de la Buena Muerte. Desde la iglesia conventual de Santa María Madre de Gracia. Salida a las 19,20 entrada a la 23,15 horas.

Hermandad de Los Judios. Desde la Catedral de La Merced. Salida a las 20,30 entrada a la 01,30 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGADA (2 de abril)

Hermandad del Nazareno. Desde la parroquia de la Purísima Concepción. Salida a las 04,00 entrada a la 09,50 horas.

VIERNES SANTO - TARDE (3 de abril)

Hermandad del Descendimiento. Desde la parroquia Mayor de San Pedro. Salida a las 17,40 entrada a la 22:45 horas.

Hermandad de La Fe. Desde la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Salida a las 16,45 entrada a la 01,30 horas.

Hermandad del Santo Entierro. Desde la Ermita de la Soledad. Salida a las 19,30 entrada a la 00,00 horas.

Hermandad del Silencio. Desde la Parroquia de la Concepción. Salida a las 19,45 entrada a la 00,00 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 de abril)

Hermandad de El Resucitado. Desde la Parroquia de Santa Maria del Pilar. Salida a las 8,00 entrada a la 14,45 horas.