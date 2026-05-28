SEO/Birdlife apunta a cerca de 400 hectáreas quemadas en incendio de Doñana y un centenar de especies afectadas

Incendio en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha apuntado que el incendio de Doñana, que se encuentra ya controlado, pero afecta al paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva) desde el pasado domingo, podría afectar a cerca de 400 hectáreas y alrededor de un centenar de especies. Además, las llamas han afectado a un paisaje tan característico de Doñana como los sabinares, pinares y los valles interdunares, así como a numerosos Hábitats de Interés Comunitario

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, el fuego habría arrasado unas 400 hectáreas de un paisaje tan característico de Doñana como son los sabinares, pinares y los valles interdunares (los famosos 'corrales'). El incendio ha afectado numerosos Hábitats de Interés Comunitarios, entre los que se encuentran los bosques de pino piñonero, monte blanco y dunas litorales, a los que se asocian numerosas especies de flora amenazada, muchas de ellas al final de su ciclo reproductivo.

Además, la zona afectada es "especialmente relevante" para la herpetofauna, un grupo faunístico que se ve muy afectado debido a su baja capacidad para huir de las llamas, entre la que se encuentra la víbora hocicuda, así como la culebra de herradura, la bastarda o la lagartija colilarga. También es hábitat de mamíferos de mediano y gran tamaño, entre los que destaca el lince ibérico, pero también ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros o ginetas.

Además, el fuego se ha producido en plena época de reproducción de las aves en Doñana, "el peor momento posible". Cabe recordar que en los pinares y sabinares crían una gran variedad de paseriformes forestales, como pinzones, currucas o páridos. Entre las especies amenazadas que potencialmente podrían haberse visto afectadas se encuentra la curruca rabilarga y el milano real, declaradas 'En Peligro' en el Libro Rojo de las Aves de España, estando también presente el águila imperial ibérica. Otras especies destacables son el chotacabras cuellirrojo, en estado 'Vulnerable'; la culebrera europea; o el alcaraván.

El responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila, ha puesto en valor el trabajo de los efectivos del Plan Infoca y de todos los profesionales que han participado en las labores de extinción y coordinación de emergencias destacando "su esfuerzo y compromiso desde hace muchas horas en unas condiciones especialmente complejas para proteger uno de los espacios naturales más valiosos de Europa".

El portavoz de la organización conservacionista ha querido incidir en la "necesidad" de adaptación al actual escenario climático y a los episodios de calor extremo cada vez más frecuentes en primavera y otoño.

EVALUAR Y PREVENIR EL IMPACTO DE LOS TRÁNSITOS ROCIEROS

Por otro lado, SEO/BirdLife, ha incidido en que aunque se apunta a un origen intencionado del incendio, "por el momento se desconocen las causas del mismo". Davila ha recordado que, por suerte, el domingo los peregrinos de las hermandades de Cádiz ya se encontraban en la aldea de El Rocío y ha resaltado resaltar que "de haberse producido 48 horas antes, durante el tránsito de más de 10.000 personas, con cientos de vehículos todoterreno, tractores, carros y caballos, podríamos estar hablando de una tragedia de enorme magnitud".

En este sentido, SEO/BirdLife considera que estos episodios evidencian la "necesidad" de "reforzar la prevención y revisar la gestión de las actividades multitudinarias que se desarrollan en el Parque Nacional de Doñana, especialmente durante periodos de alto riesgo, como ha sucedido durante el episodio de calor extremo durante este mes de mayo".

"La romería de El Rocío es una expresión cultural que no se comprende si no está integrada en el paisaje de Doñana. Las peregrinaciones no pueden poner en riesgo a los propios peregrinos ni generar impactos incompatibles con los objetivos de conservación de este Patrimonio de la Humanidad, ha concluido Carlos Davila.