Subdelegación y Ayuntamiento acuerdan un plan de choque para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad

Reunión entre la Subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento de Huelva para abordar temas de seguridad en la ciudad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Huelva han acordado un plan de choque, que incluirá el refuerzo de patrullas mixtas, se constituirá una comisión conjunta de seguimiento y se abordará el estudio de medidas de ordenación del estacionamiento, para "mejorar la seguridad y la convivencia" en la ciudad.

Así lo han acordado durante una reunión entre la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el Comisario jefe Provincial, Quintín Méndez, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, con el objetivo de abordar distintas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana en la capital, según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa.

Durante el encuentro, ambas administraciones han puesto de manifiesto la "importancia" de la coordinación institucional entre administraciones para "dar respuesta a las demandas de la ciudadanía". En este sentido, María José Rico ha subrayado que se ha alcanzado un acuerdo "desde la lealtad institucional, que es fundamental para ofrecer respuestas eficaces".

En la reunión, se han analizado las competencias concurrentes en materia de seguridad, delimitando el ámbito de cada administración. "Existe una línea que determina las competencias municipales, a través de su ordenanza, que siempre debe garantizar el orden público y la seguridad ciudadana con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha explicado la subdelegada. En este sentido, y tras estudiar un total de nueve propuestas planteadas por ambas partes, estas han sido refundidas en tres líneas de actuación prioritarias.

En primer lugar, se pondrá en marcha un plan de choque de convivencia, que incluirá el refuerzo de patrullas mixtas con presencia de Policía Local y Policía Nacional. "La presencia policial es incuestionable en todos los barrios de Huelva, pero queremos llegar aún más lejos, reforzar esa presencia y atender especialmente a las zonas más sensibles", ha señalado Rico.

Asimismo, ha añadido que el objetivo es "garantizar la seguridad de las familias en zonas donde se detectan situaciones de conflictividad o intimidación".

En segundo lugar, se constituirá una comisión conjunta de seguimiento, integrada por la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento, Policía Nacional y Policía Local, así como representantes vecinales. "Vamos a trabajar de forma conjunta para evaluar cómo evolucionan las actuaciones, identificar los puntos de conflicto y reforzar la interlocución con los vecinos", ha señalado.

Por último, se abordará el estudio de medidas de ordenación del estacionamiento, como la posible implantación de zonas reguladas, una iniciativa que deberá desarrollarse desde el ámbito municipal en diálogo con la ciudadanía.

De este modo, la subdelegada ha reiterado que "la voluntad es seguir ayudando y colaborando de manera leal ha sido siempre firme, y lo seguirá siendo, dentro del marco que establece la ley y con el respaldo judicial".

Asimismo, ha destacado actuaciones recientes como la intervención en la calle Ayamonte, junto a la Plaza de Toros, donde se ha llevado a cabo la demolición de inmuebles vinculados a actividades ilícitas.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su satisfacción por el resultado de una reunión con la que se da respuesta a "una preocupación real que trasladan los vecinos en el día a día, en los barrios, en el contacto directo que mantenemos con ellos, y nuestra obligación como administración más cercana es escuchar, actuar y reclamar soluciones".

Por ello ha agradecido a la Subdelegación su colaboración, así como a la Policía Local y Nacional su disposición a "trabajar todos juntos". "Hablamos de problemas que están directamente relacionados con la presencia de gorrillas y okupas en algunas zonas. Con este objetivo, hemos presentado un plan de convivencia vecinal basado en tres puntos fundamentales que comenzaremos a aplicar de inmediato en Nuevo Molino", ha abundado.

El plan consiste en la creación de patrullas mixtas local/nacional permanentes y temporales en aquellas zonas donde se identifiquen focos conflictivos; "una vez eliminado el foco se aplicará una segunda fase y para su mantenimiento en el tiempo se ofrece a la zona ORA naranja que beneficia a los residentes y ha dado un buen resultado en otros puntos de la ciudad como Pescadería"; y en tercer lugar "la creación de una comisión de seguimiento del plan con participación de los colectivos vecinales y un calendario fijado que nos permita evaluar los resultados, así como revisar las medidas".

"Todo ello unido se traduce en más presencia de efectivos, de más medios y, sobre todo, de una mayor coordinación y colaboración entre administraciones", ha señalado Miranda, quien ha considerado el plan "una propuesta útil, realista y eficaz, que da voz a los colectivos vecinales, las asociaciones, los agentes sociales y, por supuesto, todas las administraciones implicadas". "Porque solo desde esa visión compartida podremos acertar en el diagnóstico y, sobre todo, en las soluciones", ha abundado.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Huelva han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que permitirá "intensificar la cooperación institucional y reforzar la seguridad en todos los barrios de la ciudad".