Tres detenidos como presuntos autores del homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado (Huelva)

Imagen de uno de los detenidos por el homicidio en Bollullos Par del Condado (Huela). - GUARDIA CIVIL

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores del homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado (Huelva), cuyo cadáver fue hallado el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia en el propio domicilio de la víctima.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del fallecido, por parte de su padre, los agentes iniciaron una investigación que reveló que tres personas entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, y que "la inmovilizaron y le propinaron una serie de golpes y patadas con gran violencia".

Señala la Guardia Civil que la investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades, que "se caracterizaba por actuar con violencia extrema".

Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos. Dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza número 1 y la Fiscalía. Asimismo, se ha decretado decretado el ingreso en prisión de los tres detenidos.