La Universidad de Huelva abre inscripción para los cursos intensivos B1 de Lenguas Modernas del segundo cuatrimestre

Cartel de la convocatoria. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Lenguas Modernas (SLM) de la Universidad de Huelva (UHU) ha lanzado su oferta de cursos intensivos de nivel B1 del segundo cuatrimestre del curso 2025/2026, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de enero.

Los interesados en inscribirse tienen ya a su disposición el formulario de preinscripción online en la web del Servicio, 'www.uhu.es/lenguas-modernas', donde también pueden obtener toda la información que precisen sobre la convocatoria, según ha detallado la entidad educativa en una nota.

Tal y como se establecía en la oferta de cursos de lenguas extranjeras del curso 2025/2026, el alumnado puede volver a elegir entre modalidad presencial y modalidad virtual, lo que permite la matriculación de alumnado residente fuera de Huelva.

Además, la modalidad virtual garantiza la grabación de las sesiones por videoconferencia, con lo que es posible tanto visionar sesiones en diferido a las que no haya podido asistir en directo como acceder a sesiones previas para recordar contenidos.

Esta metodología se desarrolla mediante el uso de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad (Moodle), a la que el alumnado oficialmente matriculado en estos cursos tendrá pleno acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, en ambas modalidades.

Para este segundo cuatrimestre del curso 2025/2026, el SLM oferta una gran variedad de cursos en un total de cuatro idiomas (inglés, francés, italiano y portugués) previstos para cubrir distintas necesidades, tanto de la comunidad universitaria como de la población general, pues el único requisito para acceder es ser mayor de 16 años.

Además de la opción de elegir entre las dos modalidades de docencia (presencial o virtual), el SLM vuelve a mostrar su compromiso con las distintas circunstancias académicas, profesionales y personales de la diversidad de su alumnado, ofreciendo horarios tanto de mañana como de tarde, para que cualquiera pueda encontrar el curso que mejor se ajuste a sus necesidades.