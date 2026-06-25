La Universidad de Huelva celebra 30 años "tendiendo puentes entre investigación y desarrollo"

La Universidad de Huelva celebra el trigésimo aniversario de la inscripción de su Oficina de Transferencia en el Registro Nacional de Oficinas de Transferencia. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha conmemorado el trigésimo aniversario de la inscripción de su Oficina de Transferencia en el Registro Nacional de Oficinas de Transferencia, una efeméride que pone en valor más de tres décadas de trabajo conectando la investigación universitaria con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la jornada, celebrada en la Universidad de Huelva, ha reunido a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, así como a profesionales que han formado parte de la trayectoria de la Oficina desde sus inicios.

El encuentro ha servido para reconocer el trabajo desarrollado durante estos treinta años y reflexionar sobre la evolución de la transferencia del conocimiento en Andalucía, su impacto en el desarrollo territorial y los retos que plantea el actual ecosistema de innovación.

Durante la apertura institucional, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó el "papel estratégico" de la transferencia como "una de las funciones esenciales de la universidad pública". En este sentido, subrayó que la Oficina de Transferencia constituye "el puente que permite trasladar al sector socioeconómico el conocimiento generado por los investigadores, convirtiendo la ciencia y la innovación en soluciones reales para mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso de la sociedad".

"El objetivo de la universidad es generar conocimiento y transferirlo para transformar la sociedad y hacerla más próspera", señaló el rector, quien destacó la "importancia de reconocer las necesidades del entorno y conectar la investigación universitaria con ámbitos estratégicos para el desarrollo territorial, como las energías renovables o el hidrógeno verde".

La vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, puso el acento en el carácter conmemorativo de la jornada y en el reconocimiento a todas las personas que han contribuido a construir la Oficina de Transferencia a lo largo de estas tres décadas. Según explicó, la evolución de la actividad transferidora ha sido constante, consolidando inicialmente la colaboración mediante contratos con empresas y avanzando posteriormente hacia proyectos específicos de transferencia del conocimiento.

"Cada vez son más los investigadores implicados en actividades de transferencia, lo que demuestra una evolución muy positiva respecto a la situación de hace una década", destacó la vicerrectora, quien valoró especialmente el crecimiento de la cultura de la innovación dentro de la comunidad universitaria.

La celebración contó también con la participación del secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, quien felicitó a la Universidad de Huelva por el trabajo desarrollado y destacó la labor de las oficinas de transferencia como agentes fundamentales para acercar la investigación aplicada al mercado y favorecer la colaboración entre universidades y empresas.

El programa incluyó una presentación de la trayectoria y los principales hitos alcanzados por la Oficina de Transferencia de la Universidad de Huelva, así como un acto de reconocimiento a las personas que participaron en su creación, registro y consolidación. Asimismo, una mesa redonda reunió a responsables universitarios y expertos para analizar la evolución de la transferencia en Andalucía, su impacto sobre el tejido productivo y social y las oportunidades que ofrece el nuevo escenario de innovación.